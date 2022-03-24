Ankara Hurma Fiyatları Ne Kadar Oldu 2022? Hurmaya Ramazan Öncesi Yüzde 50 Zam! İşte Medine, Cezayir, Tunus, Kudüs, Bağdat Hurma Fiyatları 2022
Hurmaya gelecek olan zammı merak ile takip eden vatandaşlar, sofraları süsleyecek olan hurma çeşitlerinin fiyatlarını da araştırıyor. Öte yandan Ankara’da satılacak olan hurma çeşitlerinin de fiyatları yavaş yavaş netleşiyor. İşte Ramazan öncesi hurma fiyatları...
Çok lezzetli bir gıda ürünü olmasına rağmen özellikle Ramazan Ayı’nda tüketimi artan hurma, Ramazan Ayı öncesinde yeniden fiyatlanmaya başlıyor. Hurmaya gelecek olan zammı merak ile takip eden vatandaşlar, sofraları süsleyecek olan hurma çeşitlerinin fiyatlarını da araştırıyor.
Öte yandan Ankara’da satılacak olan hurma çeşitlerinin de fiyatları yavaş yavaş netleşiyor. Peki, hurmaya Ramazan öncesi yüzde 50 zam mı geldi? Ankara hurma fiyatları ne kadar oldu? İşte Medine, Cezayir, Tunus, Kudüs, Bağdat hurma fiyatları 2022…
24 Mar 2022 - 14:15 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.