- 24 Mar 2022 - 14:15 G: 24 Mar 2022 - 14:16

Ankara Hurma Fiyatları Ne Kadar Oldu 2022? Hurmaya Ramazan Öncesi Yüzde 50 Zam! İşte Medine, Cezayir, Tunus, Kudüs, Bağdat Hurma Fiyatları 2022

Hurmaya gelecek olan zammı merak ile takip eden vatandaşlar, sofraları süsleyecek olan hurma çeşitlerinin fiyatlarını da araştırıyor. Öte yandan Ankara’da satılacak olan hurma çeşitlerinin de fiyatları yavaş yavaş netleşiyor. İşte Ramazan öncesi hurma fiyatları...

Çok lezzetli bir gıda ürünü olmasına rağmen özellikle Ramazan Ayı’nda tüketimi artan hurma, Ramazan Ayı öncesinde yeniden fiyatlanmaya başlıyor. Hurmaya gelecek olan zammı merak ile takip eden vatandaşlar, sofraları süsleyecek olan hurma çeşitlerinin fiyatlarını da araştırıyor.

Öte yandan Ankara’da satılacak olan hurma çeşitlerinin de fiyatları yavaş yavaş netleşiyor. Peki, hurmaya Ramazan öncesi yüzde 50 zam mı geldi? Ankara hurma fiyatları ne kadar oldu? İşte Medine, Cezayir, Tunus, Kudüs, Bağdat hurma fiyatları 2022…

24 Mar 2022 - 14:15 - Yaşam

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