Sevdiklerini gösterebilen insanların genellikle bu üç burçtan çıktığını söylesek, abartmış olmazdık! Bu listede yer alan burçlar sevmeyi o kadar güzel biliyor ki, her zaman sevilisini koruyup kolluyor. Öyle ki, bu burçlar sevgililerine toz dahi kondurmuyor! Peki, sevgilisinin üzerine toz kondurmayan burçlar hangisidir? İşte en korumacı o burçlar…