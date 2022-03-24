- 24 Mar 2022 - 07:28 G: 24 Mar 2022 - 07:32

Pelin Batu Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Macit Bitargil İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…

Eşi Macit Bitargil ile boşanmaya karar veren Pelin Batu’nun eşine karşı aldığı uzaklaştırma kararı, tüm gözlerin ünlü çiftin üzerine çevrilmesine neden oldu Sizde Pelin Batu ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...

Eşi Macit Bitargil ile boşanmaya karar veren Pelin Batu’nun eşine karşı aldığı uzaklaştırma kararı, tüm gözlerin ünlü çiftin üzerine çevrilmesine neden oldu. Çiftin arasındaki soruna işaret eden dava dilekçesi ise, magazinin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Öte yandan ikili arasındaki yaş farkı da yaşanan bu gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi! Peki, Pelin Batu kaç yaşında? Pelin Batu kimdir, aslen nereli? Pelin Batu evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…

24 Mar 2022 - 07:28 - Magazin

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