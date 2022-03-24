Ahsen Eroğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Kemal Ertuğ İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…
Yeni sevgilisi ile ilk kez objektifler karşısına çıkan ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu, yaptığı açıklamalar ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Sevgilisi Kemal Ertuğ ile ilk kez bir davete katılan Ahsen Eroğlu, magazinin sorularından da kaçmadı. İşte Ahsen Eroğlu ile ilgili detaylar...
Yeni sevgilisi ile ilk kez objektifler karşısına çıkan ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu, yaptığı açıklamalar ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Sevgilisi Kemal Ertuğ ile ilk kez bir davete katılan Ahsen Eroğlu, magazinin sorularından da kaçmadı. Öte yandan ikili arasındaki yaş farkı herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Ahsen Eroğlu kaç yaşında? Ahsen Eroğlu kimdir, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı? Ahsen Eroğlu sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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24 Mar 2022 - 07:31 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.