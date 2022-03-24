Ahsen Eroğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Kemal Ertuğ İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…

Yeni sevgilisi ile ilk kez objektifler karşısına çıkan ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu, yaptığı açıklamalar ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Sevgilisi Kemal Ertuğ ile ilk kez bir davete katılan Ahsen Eroğlu, magazinin sorularından da kaçmadı. Öte yandan ikili arasındaki yaş farkı herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Ahsen Eroğlu kaç yaşında? Ahsen Eroğlu kimdir, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı? Ahsen Eroğlu sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

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