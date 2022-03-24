Survivor’da Nagihan Elendi! Nagihan Karadere Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Nagihan Elendi Mi?
Ekranlarının vazgeçilmez yapımları arasındaki yerini sezon başından bu yana almayı başaran Survivor All-Star 2022 yarışması, başlattığı hızlı elemeler dönemiyle birlikte SMS yarışları ile yarışmacılarını daha hızlı bir biçimde elemeye başladı. İŞte Survivor All Star Nagihan ile ilgili detaylar...
Ekranlarının vazgeçilmez yapımları arasındaki yerini sezon başından bu yana almayı başaran Survivor All-Star 2022 yarışması, başlattığı hızlı elemeler dönemiyle birlikte SMS yarışları ile yarışmacılarını daha hızlı bir biçimde elemeye başladı. Birleşme partisinden önce sayıyı 22’ye indirmeye çalışan Survivor All-Star 2022 yarışması, yarışının son elenen ismini de belirledi. Peki, Survivor’da Nagihan elendi mi? Nagihan Karadere eleme potasına girdi mi? SMS sıralaması ile Survivor'da Nagihan elendi mi? İşte, detaylar…
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24 Mar 2022 - 07:34 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.