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24 Mar 2022 - 07:34

Survivor’da Nagihan Elendi! Nagihan Karadere Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Nagihan Elendi Mi?

Ekranlarının vazgeçilmez yapımları arasındaki yerini sezon başından bu yana almayı başaran Survivor All-Star 2022 yarışması, başlattığı hızlı elemeler dönemiyle birlikte SMS yarışları ile yarışmacılarını daha hızlı bir biçimde elemeye başladı. İŞte Survivor All Star Nagihan ile ilgili detaylar...