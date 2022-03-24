- 24 Mar 2022 - 07:37 G: 24 Mar 2022 - 07:42

Survivor’da Merve Elendi! Merve Aydın Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Merve Elendi Mi?

Merve Aydın’ın yarışa devam edip, etmediği de büyük bir merak konusu haline dönüştü. Sizde Survivor All Star yarışmasının dikkat çeken ismi Merve ile ilgili son detayları merak ediyorsanız işte detaylar...

Bir eleme konseyini daha ardında bırakmış olan Survivor All-Star 2022 yarışmasının son bölümünde nefesler adeta tutuldu. Hızlı eleme döneminde tüm yarışmacıları SMS oylaması ile yarıştıran Survivor All-Star 2022 yarışması, herkesin elenebilmesini de olası hale getirdi. Hal böyle olunca yarışmanın popüler isimlerinden biri olan Merve Aydın’ın yarışa devam edip, etmediği de büyük bir merak konusu haline dönüştü. Peki, Survivor’da Merve elendi mi? Merve Aydın eleme potasına girdi mi? SMS sıralaması ile Survivor'da Merve elendi mi? İşte, detaylar…

24 Mar 2022 - 07:37 - Survivor 2022

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