Survivor’da Merve Elendi! Merve Aydın Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Merve Elendi Mi?

Bir eleme konseyini daha ardında bırakmış olan Survivor All-Star 2022 yarışmasının son bölümünde nefesler adeta tutuldu. Hızlı eleme döneminde tüm yarışmacıları SMS oylaması ile yarıştıran Survivor All-Star 2022 yarışması, herkesin elenebilmesini de olası hale getirdi. Hal böyle olunca yarışmanın popüler isimlerinden biri olan Merve Aydın’ın yarışa devam edip, etmediği de büyük bir merak konusu haline dönüştü. Peki, Survivor’da Merve elendi mi? Merve Aydın eleme potasına girdi mi? SMS sıralaması ile Survivor'da Merve elendi mi? İşte, detaylar…