Survivor’da Sema Elendi! Sema Aydemir Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Sema Elendi Mi?
Birleşme partisine 22 kişi gidecek olan Survivor All-Star 2022 yarışmasından elenen son isim de açıklandı. Bu açıklamanın ardından gözler, Survivor All-Star 2022 yarışmasından Sema Aydemir'e çevrildi. İşte Sema Aydemir ile ilgili merak edilen detaylar...
Kıran kırana bir mücadelenin gerçekleştiği Dominik Cumhuriyeti’nde Survivor All-Star 2022 yarışmasının seyircisinin merak ile beklediği birleşme partisi için geri sayım başladı. Birleşme partisine 22 kişi gidecek olan Survivor All-Star 2022 yarışmasından elenen son isim de açıklandı. Bu açıklamanın ardından gözler, Survivor All-Star 2022 yarışmasından birleşme partisinden önce elenen son isme döndü. Peki, Survivor’da Sema elendi mi? Sema Aydemir eleme potasına girdi mi? SMS sıralaması ile Survivor'da Sema elendi mi? İşte, detaylar…
24 Mar 2022 - 07:41 - Survivor 2022
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.