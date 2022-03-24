Survivor’da Sema Elendi! Sema Aydemir Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Sema Elendi Mi?

Kıran kırana bir mücadelenin gerçekleştiği Dominik Cumhuriyeti’nde Survivor All-Star 2022 yarışmasının seyircisinin merak ile beklediği birleşme partisi için geri sayım başladı. Birleşme partisine 22 kişi gidecek olan Survivor All-Star 2022 yarışmasından elenen son isim de açıklandı. Bu açıklamanın ardından gözler, Survivor All-Star 2022 yarışmasından birleşme partisinden önce elenen son isme döndü. Peki, Survivor’da Sema elendi mi? Sema Aydemir eleme potasına girdi mi? SMS sıralaması ile Survivor'da Sema elendi mi? İşte, detaylar…