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24 Mar 2022 - 14:14

Tarım Kredi Market Dolar’a Elinin Tersiyle Vurdu! Ayçiçek Yağında Devrim Başlattı; Ayçiçek Yağı Fiyatı 34 TL, 64 TL, 153 TL Düştü! İzdiham Var...

Vatandaşın en çok yakındığı ve dert ettiği konulardan birisi kuşkusuz ay sonunu getirememek oluyor. Her ne kadar yüksek maaş bile alınsa her gün güncellenen zamlar ceplerden daha çok paranın çıkmasına neden oluyor. Hem dolar krizi hem de Ukrayna – Rusya arasındaki savaş, yine önce Ayçiçek yağını vurdu! Tarım Kredi Market ise bunlara resti çekti ve devrim niteliğinde yeni fiyatları duyurdu. Ayçiçek Yağı Fiyatı 34 TL, 64 TL, 153 TL Düştü!