Tarım Kredi Market Dolar’a Elinin Tersiyle Vurdu! Ayçiçek Yağında Devrim Başlattı; Ayçiçek Yağı Fiyatı 34 TL, 64 TL, 153 TL Düştü! İzdiham Var...
Vatandaşın en çok yakındığı ve dert ettiği konulardan birisi kuşkusuz ay sonunu getirememek oluyor. Her ne kadar yüksek maaş bile alınsa her gün güncellenen zamlar ceplerden daha çok paranın çıkmasına neden oluyor. Hem dolar krizi hem de Ukrayna – Rusya arasındaki savaş, yine önce Ayçiçek yağını vurdu! Tarım Kredi Market ise bunlara resti çekti ve devrim niteliğinde yeni fiyatları duyurdu. Ayçiçek Yağı Fiyatı 34 TL, 64 TL, 153 TL Düştü!
Yemeklerin, tatlıların daha doğrusu mutfakların olmazsa olmazı Ayçiçek yağı, yaşanan zamlardan sonra tavan fiyatlara kadar çıkmıştı. Birçok market, 18 litre Ayçiçek yağını 800 liradan satmaya başlamıştı. Rekora imzasını atan Ayçiçek ve birçok ürün için indirim üzerine indirim yapan Tarım Kredi Market, vatandaşın yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.