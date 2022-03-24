- 24 Mar 2022 - 14:14 G: 24 Mar 2022 - 14:16

Tarım Kredi Market Dolar’a Elinin Tersiyle Vurdu! Ayçiçek Yağında Devrim Başlattı; Ayçiçek Yağı Fiyatı 34 TL, 64 TL, 153 TL Düştü! İzdiham Var...

Vatandaşın en çok yakındığı ve dert ettiği konulardan birisi kuşkusuz ay sonunu getirememek oluyor. Her ne kadar yüksek maaş bile alınsa her gün güncellenen zamlar ceplerden daha çok paranın çıkmasına neden oluyor. Hem dolar krizi hem de Ukrayna – Rusya arasındaki savaş, yine önce Ayçiçek yağını vurdu! Tarım Kredi Market ise bunlara resti çekti ve devrim niteliğinde yeni fiyatları duyurdu. Ayçiçek Yağı Fiyatı 34 TL, 64 TL, 153 TL Düştü!

Yemeklerin, tatlıların daha doğrusu mutfakların olmazsa olmazı Ayçiçek yağı, yaşanan zamlardan sonra tavan fiyatlara kadar çıkmıştı. Birçok market, 18 litre Ayçiçek yağını 800 liradan satmaya başlamıştı. Rekora imzasını atan Ayçiçek ve birçok ürün için indirim üzerine indirim yapan Tarım Kredi Market, vatandaşın yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Mar 2022 - 14:14 Ankara- Yaşam

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Tarım Kredi Market Zamlara Resti Çekti! Tuvalet Kağıdı 39 TL, Tavuk 56 TL, Bebek Bezi 54 Lira… BİM Market’le Yarışa Girdi! Raflar Boşalıyor… mask
Tarım Kredi Market Zamlara Resti Çekti! Tuvalet Kağıdı 39 TL, Tavuk 56 TL, Bebek Bezi 54 Lira… BİM Market’le Yarışa Girdi! Raflar Boşalıyor…
5 LT Ayçiçek Yağında Son İndirim! Sadece 3 Gün Geçerli Olacak; O Marketler Duyurdu! Koşun, Yetişin, Alın… Raflar Boşalıyor! mask
5 LT Ayçiçek Yağında Son İndirim! Sadece 3 Gün Geçerli Olacak; O Marketler Duyurdu! Koşun, Yetişin, Alın… Raflar Boşalıyor!
Tarım Kredi Market İndirimin Kralını Yaptı! En Ucuz Sucuk, Çay, Un, Pirinç Burada! Boşuna Market Market Gezmeyin! Sadece 100 Liraya… mask
Tarım Kredi Market İndirimin Kralını Yaptı! En Ucuz Sucuk, Çay, Un, Pirinç Burada! Boşuna Market Market Gezmeyin! Sadece 100 Liraya…
Trendyol Çıldırmış Gibi İndirim Yaptı! Tüm Marketler Dondu Kaldı! 1 LT, 2 LT ve 5 LT Ayçiçek Yağında En Ucuz Fiyatı Verdi ,Site Çöktü! Milyonlar Donakaldı... mask
Trendyol Çıldırmış Gibi İndirim Yaptı! Tüm Marketler Dondu Kaldı! 1 LT, 2 LT ve 5 LT Ayçiçek Yağında En Ucuz Fiyatı Verdi ,Site Çöktü! Milyonlar Donakaldı...
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Hyundai ve Volkswagen Çıldırdı! Sıfır Araç Sahibi Olmayan Kalmayacak... Yeni Üretiyor; 87.000 TL! Artık Herkes 0 Araç Sahibi Olabilecek
O Markette Çıldırdı! 44 TL'ye 18 Litre Ayçiçek Yağı Satıyor... Milyonlar Şok! Fakat 36 Ay Taksitle! Neler Oluyor? İşte O Market! mask
O Markette Çıldırdı! 44 TL'ye 18 Litre Ayçiçek Yağı Satıyor... Milyonlar Şok! Fakat 36 Ay Taksitle! Neler Oluyor? İşte O Market!
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BİM Market İndirim Bombalarını Patlattı! Son Gün Bugün; Şok ve A101 İsyan Edebilir! Bundan Ucuzu Fizan’da Bile Yok!
Migros Market Ayçiçek Yağı Fiyatlarını %25 İndirdi! Bu Markalara Dikkat! Litre Litre Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 64 TL ve 88 Lira! Un, Şeker, Yumurta… Yok Pahasına Satılıyor! mask
Migros Market Ayçiçek Yağı Fiyatlarını %25 İndirdi! Bu Markalara Dikkat! Litre Litre Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 64 TL ve 88 Lira! Un, Şeker, Yumurta… Yok Pahasına Satılıyor!
Tarım Kredi Market’ten Son Kış İndirimi! Sıvıyağ 92 Lira, Çay 39 Lira… BİM Market’e Tarihi Rest Geldi! Poşet Poşet Alışveriş Yapacaksınız… mask
Tarım Kredi Market’ten Son Kış İndirimi! Sıvıyağ 92 Lira, Çay 39 Lira… BİM Market’e Tarihi Rest Geldi! Poşet Poşet Alışveriş Yapacaksınız…
TMO Market Zamlara Resti Çekti! TMO'da KDV'siz 5 lt Rafine Ayçiçek Yağı 92 lira! İşte TMO 22 Şubat sıvı yağ fiyatları! Yetişen Alacak… mask
TMO Market Zamlara Resti Çekti! TMO'da KDV'siz 5 lt Rafine Ayçiçek Yağı 92 lira! İşte TMO 22 Şubat sıvı yağ fiyatları! Yetişen Alacak…
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