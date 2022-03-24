Survivor Nisa’dan Skandal Berkan Açıklaması! Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; Sözleriyle Yerden Yere Vurdu! “Hepiniz Döneksiniz!” Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da takım içerisindeki sorunlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Survivor Nisa ise 2020 döneminde de çok hoşlanmadığı Berkan Karabulut hakkında “Hepiniz döneksiniz” diyerek açıklamalarda bulundu. Sözleriyle yerden yere vurduğu Berkan Karabulut’la yeniden kanlı bıçaklı olan Nisa, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken Survivor All Star yarışmasında takımlar oyuna gitmede hemen önce düşüncelerini dile getirdiler. Survivor Nisa ise Berkan Karabulut hakkında skandal sözlere yer vererek; dikkatleri üzerine topladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.