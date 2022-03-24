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24 Mar 2022 - 11:25

Survivor Nisa’dan Skandal Berkan Açıklaması! Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; Sözleriyle Yerden Yere Vurdu! “Hepiniz Döneksiniz!” Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da takım içerisindeki sorunlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Survivor Nisa ise 2020 döneminde de çok hoşlanmadığı Berkan Karabulut hakkında “Hepiniz döneksiniz” diyerek açıklamalarda bulundu. Sözleriyle yerden yere vurduğu Berkan Karabulut’la yeniden kanlı bıçaklı olan Nisa, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…