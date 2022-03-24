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24 Mar 2022 - 12:07

Sadakatsiz Dizisinde Derin Büyük Patlak Verdi! Herkesin İçlerinin Yağları Eridi; Tokat Gibi Vurdu! Volkan Öldürmedi Ama…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de finale adım adım gelinirken heyecanın dozu arttıkça arttı. Derin’in büyük bir patlak verdiği görülürken; seyirci ise içlerinin yağının eridiğini gösterdi. Asya’nın hamleleri tokat gibi çarparken; Volkan’ın öldürmediği ama Derin’e yerlerde süründürdüğü gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…