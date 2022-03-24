- 24 Mar 2022 - 12:07 G: 24 Mar 2022 - 12:16

Sadakatsiz Dizisinde Derin Büyük Patlak Verdi! Herkesin İçlerinin Yağları Eridi; Tokat Gibi Vurdu! Volkan Öldürmedi Ama…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de finale adım adım gelinirken heyecanın dozu arttıkça arttı. Derin’in büyük bir patlak verdiği görülürken; seyirci ise içlerinin yağının eridiğini gösterdi. Asya’nın hamleleri tokat gibi çarparken; Volkan’ın öldürmediği ama Derin’e yerlerde süründürdüğü gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Çarşamba akşamının yıldızı olan Sadakatsiz dizisinde Asya’nın hamleleri seyircileri havalara uçurdu. Derin’in köşeye iyice sıkıştığı görülürken; Volkan’ın Asya’yla birlikte olması her şeyi yerle bir etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

24 Mar 2022 - 12:07 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yasak Elma 135. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 21 Mart Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 135. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 21 Mart Yasak Elma Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Çanakkale Köprüsü'nün Gizli Şifreleri! O Köprünün Bilinmeyen Gerçekleri! İşte 1915 Çanakkale Köprüsü Belgeseli Full İzle… mask
Çanakkale Köprüsü'nün Gizli Şifreleri! O Köprünün Bilinmeyen Gerçekleri! İşte 1915 Çanakkale Köprüsü Belgeseli Full İzle…
Üç Kız Kardeş 5. Bölüm Full İzle! 22 Mart 2022 Üç Kız Kardeş 5. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş 5. Bölüm Full İzle! 22 Mart 2022 Üç Kız Kardeş 5. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 22 Mart Baba Dizisi 6. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Baba Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 22 Mart Baba Dizisi 6. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Evlilik Hakkında Her Şey 24. Bölüm Full İzle! 22 Mart Evlilik Hakkında Her Şey 24. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Evlilik Hakkında Her Şey 24. Bölüm Full İzle! 22 Mart Evlilik Hakkında Her Şey 24. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
İBO Show Canlı İzle! 23 Mart 2022 Çarşamba Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full İzle! Bu akşam İbo Show var mı, yok mu? mask
İBO Show Canlı İzle! 23 Mart 2022 Çarşamba Star TV Canlı Yayın İzleme Linki! İBO Show Yeni Bölüm Full İzle! Bu akşam İbo Show var mı, yok mu?
Sadakatsiz 53. Bölüm Full İzle! 23 Mart Sadakatsiz Dizisi 53. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Sadakatsiz 53. Bölüm Full İzle! 23 Mart Sadakatsiz Dizisi 53. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor 58. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor Survivor All Star Eleme Potasına Gitti, Dokunulmazlığı Kim Kazandı! 24 Mart 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 58. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor Survivor All Star Eleme Potasına Gitti, Dokunulmazlığı Kim Kazandı! 24 Mart 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor'da 24 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Adem Mi, Bora Mı, Nisa, Mı, Evrim Mi, Batuhan Mı, Barış Mı? Bugün Dokunulmazlık Oyununu Kazanan Takım İfşa Oldu! mask
Survivor'da 24 Mart Eleme Potasına Kim Gitti! Adem Mi, Bora Mı, Nisa, Mı, Evrim Mi, Batuhan Mı, Barış Mı? Bugün Dokunulmazlık Oyununu Kazanan Takım İfşa Oldu!
Emanet 344. Bölüm Full İzle! 24 Mart 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Emanet 344. Bölüm Full İzle! 24 Mart 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Nisa’dan Skandal Berkan Açıklaması! Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; Sözleriyle Yerden Yere Vurdu! “Hepiniz Döneksiniz!” Neler Oluyor? mask
Survivor Nisa’dan Skandal Berkan Açıklaması! Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; Sözleriyle Yerden Yere Vurdu! “Hepiniz Döneksiniz!” Neler Oluyor?
Alişan’ın Eşi Buse Varol Minilere Doymadı! Kaynanası “Asla Affetmem” Demişti, Cevabını Açılıp Saçılıp Verdi! “İki Çocuğun Var! Utan!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Minilere Doymadı! Kaynanası “Asla Affetmem” Demişti, Cevabını Açılıp Saçılıp Verdi! “İki Çocuğun Var! Utan!”
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Survivor Yarışmacılarına Öyle Bir Laf Soktu Ki… Yer Gök Sallandı; “Yazıklar Olsun” Acun Ilıcalı Devrede! mask
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Survivor Yarışmacılarına Öyle Bir Laf Soktu Ki… Yer Gök Sallandı; “Yazıklar Olsun” Acun Ilıcalı Devrede!
Şeyma Subaşı’na Ayrılık Yaradı; Sınır Tanımaz Hale Geldi! Simsiyah Mayosuyla Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Meedo Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” mask
Şeyma Subaşı’na Ayrılık Yaradı; Sınır Tanımaz Hale Geldi! Simsiyah Mayosuyla Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Meedo Ağlayarak Günlüğüne Yaz!”
Survivor’da Acun Ilıcalı Şok İçerisinde Kaldı! Canından Bir Parçaydı, Un Ufak Edildi! Gözyaşlarına Boğuldu; Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Survivor’da Acun Ilıcalı Şok İçerisinde Kaldı! Canından Bir Parçaydı, Un Ufak Edildi! Gözyaşlarına Boğuldu; Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Ahsen Eroğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Kemal Ertuğ İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… mask
Ahsen Eroğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Kemal Ertuğ İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…
Pelin Batu Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Macit Bitargil İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… mask
Pelin Batu Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Macit Bitargil İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…
Survivor Yarışmasını Final Yaptıracak Eleme İfşası Yayınlandı! Bora mı, Gizem mi? Twitter Cehennemi Yaşıyor! Acun Ilıcalı’nın Elleri Kafasında… mask
Survivor Yarışmasını Final Yaptıracak Eleme İfşası Yayınlandı! Bora mı, Gizem mi? Twitter Cehennemi Yaşıyor! Acun Ilıcalı’nın Elleri Kafasında…
Survivor’da Son İki Eleme Adayı İfşa Edildi! O İsimler Görenlerin Ağzı Açık Kalacak! Acun Ilıcalı Ne Diyorsa 5 Fazlası! Ölüm Potası Yaşanacak... Neler Oluyor? mask
Survivor’da Son İki Eleme Adayı İfşa Edildi! O İsimler Görenlerin Ağzı Açık Kalacak! Acun Ilıcalı Ne Diyorsa 5 Fazlası! Ölüm Potası Yaşanacak... Neler Oluyor?
Survivor'da 23 Mart Kim Elendi Gitti! Adem mi, Bora mı, Gizem mi, Evrim Mi, Batuhan mı, Barış mı? Bugün Elenen Kim Oldu, SMS İfşa Oldu! mask
Survivor'da 23 Mart Kim Elendi Gitti! Adem mi, Bora mı, Gizem mi, Evrim Mi, Batuhan mı, Barış mı? Bugün Elenen Kim Oldu, SMS İfşa Oldu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Nisa’dan Skandal Berkan Açıklaması! Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; Sözleriyle Yerden Yere Vurdu! “Hepiniz Döneksiniz!” Neler Oluyor? mask
Survivor Nisa’dan Skandal Berkan Açıklaması! Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; Sözleriyle Yerden Yere Vurdu! “Hepiniz Döneksiniz!” Neler Oluyor?
Tarım Kredi Market Dolar’a Elinin Tersiyle Vurdu! Ayçiçek Yağında Devrim Başlattı; 5 Litresi Bile… İzdiham Var, Adım Atacak Yer Yok! mask
Tarım Kredi Market Dolar’a Elinin Tersiyle Vurdu! Ayçiçek Yağında Devrim Başlattı; 5 Litresi Bile… İzdiham Var, Adım Atacak Yer Yok!
Alişan’ın Eşi Buse Varol Minilere Doymadı! Kaynanası “Asla Affetmem” Demişti, Cevabını Açılıp Saçılıp Verdi! “İki Çocuğun Var! Utan!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Minilere Doymadı! Kaynanası “Asla Affetmem” Demişti, Cevabını Açılıp Saçılıp Verdi! “İki Çocuğun Var! Utan!”
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Survivor Yarışmacılarına Öyle Bir Laf Soktu Ki… Yer Gök Sallandı; “Yazıklar Olsun” Acun Ilıcalı Devrede! mask
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Survivor Yarışmacılarına Öyle Bir Laf Soktu Ki… Yer Gök Sallandı; “Yazıklar Olsun” Acun Ilıcalı Devrede!
Şeyma Subaşı’na Ayrılık Yaradı; Sınır Tanımaz Hale Geldi! Simsiyah Mayosuyla Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Meedo Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” mask
Şeyma Subaşı’na Ayrılık Yaradı; Sınır Tanımaz Hale Geldi! Simsiyah Mayosuyla Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Meedo Ağlayarak Günlüğüne Yaz!”
Survivor’da Acun Ilıcalı Şok İçerisinde Kaldı! Canından Bir Parçaydı, Un Ufak Edildi! Gözyaşlarına Boğuldu; Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Survivor’da Acun Ilıcalı Şok İçerisinde Kaldı! Canından Bir Parçaydı, Un Ufak Edildi! Gözyaşlarına Boğuldu; Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status