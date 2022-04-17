Sadakatsiz Dizisinde Derin İçin Her Şey Bitti! Volkan’ı Terk Etmeye Karar Verdi; Ortalık Karıştı! Asya’nın Avucunun İçine Düştü…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de finale adım adım gelinirken heyecanın dozu arttıkça arttı. Derin’in büyük bir patlak verdiği görülürken; seyirci ise içlerinin yağının eridiğini gösterdi. Asya’nın hamleleri tokat gibi çarparken; Volkan’ın öldürmediği ama Derin’e yerlerde süründürdüğü gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Çarşamba akşamının yıldızı olan Sadakatsiz dizisinde Asya’nın hamleleri seyircileri havalara uçurdu. Derin’in köşeye iyice sıkıştığı görülürken; Volkan’ın Asya’yla birlikte olması her şeyi yerle bir etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.