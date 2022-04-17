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17 Nis 2022 - 13:28

Sadakatsiz Dizisinde Derin İçin Her Şey Bitti! Volkan’ı Terk Etmeye Karar Verdi; Ortalık Karıştı! Asya’nın Avucunun İçine Düştü…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de finale adım adım gelinirken heyecanın dozu arttıkça arttı. Derin’in büyük bir patlak verdiği görülürken; seyirci ise içlerinin yağının eridiğini gösterdi. Asya’nın hamleleri tokat gibi çarparken; Volkan’ın öldürmediği ama Derin’e yerlerde süründürdüğü gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…