- 24 Mar 2022 - 12:29 G: 24 Mar 2022 - 12:39

Yargı Dizisinin Ceylin’i Çamaşırsız Pozlarıyla Yürekleri Hoplattı! Deri Kıyafetiyle Her Yerini Ortaya Döktü; Fiziğiyle Şov Yaptı! Alev Alev…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, nefesleri kesti. Sütyen giymeden yapmış olduğu paylaşımla nefesleri kesen Pınar Deniz, hayranlarını mest etti. Deri bir kıyafet giyerek gündemi sallayan Pınar Deniz, fiziğini bir kez daha göstererek şov yaptı! İşte Pınar Deniz’in alev alev yakan pozları…

Yargı dizisinin başrollerini Hüseyin Avni Danyal ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerle paylaşan Pınar Deniz, Ceylin karakteriyle fırtınalar estiriyor. Cinayetlerin ve şüphelerin tam ortasına doğmuş olan Ceylin’i sadece canlandırmayan adeta yaşayan Pınar Deniz’in güzelliği de gözlerden kaçmıyor. Yüz hatlarının hem çekici hem de masum olması hayranlarının daha çok hayran olmasına neden oluyordu ki, Pınar Deniz iç çamaşırsız bir poz paylaşarak mest etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Mar 2022 - 12:29 Ankara- Yaşam

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