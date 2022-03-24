- 24 Mar 2022 - 12:55 G: 24 Mar 2022 - 13:02

Survivor Yarışmasına O İsim Yeniden Geliyor! Acun Ilıcalı Kararı Verdi; Anlaşma Yeniden İmzalandı! Bu Kez Yarı Fiyatına… Şok Olay!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a bomba transfer’ Yeniden ekranlara döneceği gündeme gelen yarışmacı için Acun Ilıcalı’nın kapısını çaldığı iddia edildi. Anlaşmaları bu kez yarı fiyatına yaptığı iddia edilirken; sosyal medyayı sallayan bu şok olay o ismin hayranlarını havalara uçurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise adaya ve hayallerine veda eden isim Bora Edin olmuştu. Vedaların hızlanmasıyla birlikte bir isimin yeniden All Star kadrosuna gireceği gündeme geldi. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

24 Mar 2022 - 12:55 - Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yargı Dizisinin Ceylin’i Çamaşırsız Pozlarıyla Yürekleri Hoplattı! Deri Kıyafetiyle Her Yerini Ortaya Döktü; Fiziğiyle Şov Yaptı! Alev Alev… mask
Yargı Dizisinin Ceylin’i Çamaşırsız Pozlarıyla Yürekleri Hoplattı! Deri Kıyafetiyle Her Yerini Ortaya Döktü; Fiziğiyle Şov Yaptı! Alev Alev…
Sadakatsiz Dizisinde Derin Büyük Patlak Verdi! Herkesin İçlerinin Yağları Eridi; Tokat Gibi Vurdu! Volkan Öldürmedi Ama… mask
Sadakatsiz Dizisinde Derin Büyük Patlak Verdi! Herkesin İçlerinin Yağları Eridi; Tokat Gibi Vurdu! Volkan Öldürmedi Ama…
Survivor Nisa’dan Skandal Berkan Açıklaması! Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; Sözleriyle Yerden Yere Vurdu! “Hepiniz Döneksiniz!” Neler Oluyor? mask
Survivor Nisa’dan Skandal Berkan Açıklaması! Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; Sözleriyle Yerden Yere Vurdu! “Hepiniz Döneksiniz!” Neler Oluyor?
Alişan’ın Eşi Buse Varol Minilere Doymadı! Kaynanası “Asla Affetmem” Demişti, Cevabını Açılıp Saçılıp Verdi! “İki Çocuğun Var! Utan!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Minilere Doymadı! Kaynanası “Asla Affetmem” Demişti, Cevabını Açılıp Saçılıp Verdi! “İki Çocuğun Var! Utan!”
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Survivor Yarışmacılarına Öyle Bir Laf Soktu Ki… Yer Gök Sallandı; “Yazıklar Olsun” Acun Ilıcalı Devrede! mask
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Survivor Yarışmacılarına Öyle Bir Laf Soktu Ki… Yer Gök Sallandı; “Yazıklar Olsun” Acun Ilıcalı Devrede!
Şeyma Subaşı’na Ayrılık Yaradı; Sınır Tanımaz Hale Geldi! Simsiyah Mayosuyla Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Meedo Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” mask
Şeyma Subaşı’na Ayrılık Yaradı; Sınır Tanımaz Hale Geldi! Simsiyah Mayosuyla Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Meedo Ağlayarak Günlüğüne Yaz!”
Survivor’da Acun Ilıcalı Şok İçerisinde Kaldı! Canından Bir Parçaydı, Un Ufak Edildi! Gözyaşlarına Boğuldu; Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Survivor’da Acun Ilıcalı Şok İçerisinde Kaldı! Canından Bir Parçaydı, Un Ufak Edildi! Gözyaşlarına Boğuldu; Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Ahsen Eroğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Kemal Ertuğ İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… mask
Ahsen Eroğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Kemal Ertuğ İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…
Pelin Batu Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Macit Bitargil İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… mask
Pelin Batu Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Macit Bitargil İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…
Survivor Yarışmasını Final Yaptıracak Eleme İfşası Yayınlandı! Bora mı, Gizem mi? Twitter Cehennemi Yaşıyor! Acun Ilıcalı’nın Elleri Kafasında… mask
Survivor Yarışmasını Final Yaptıracak Eleme İfşası Yayınlandı! Bora mı, Gizem mi? Twitter Cehennemi Yaşıyor! Acun Ilıcalı’nın Elleri Kafasında…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yargı Dizisinin Ceylin’i Çamaşırsız Pozlarıyla Yürekleri Hoplattı! Deri Kıyafetiyle Her Yerini Ortaya Döktü; Fiziğiyle Şov Yaptı! Alev Alev… mask
Yargı Dizisinin Ceylin’i Çamaşırsız Pozlarıyla Yürekleri Hoplattı! Deri Kıyafetiyle Her Yerini Ortaya Döktü; Fiziğiyle Şov Yaptı! Alev Alev…
Sadakatsiz Dizisinde Derin Büyük Patlak Verdi! Herkesin İçlerinin Yağları Eridi; Tokat Gibi Vurdu! Volkan Öldürmedi Ama… mask
Sadakatsiz Dizisinde Derin Büyük Patlak Verdi! Herkesin İçlerinin Yağları Eridi; Tokat Gibi Vurdu! Volkan Öldürmedi Ama…
Survivor Nisa’dan Skandal Berkan Açıklaması! Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; Sözleriyle Yerden Yere Vurdu! “Hepiniz Döneksiniz!” Neler Oluyor? mask
Survivor Nisa’dan Skandal Berkan Açıklaması! Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; Sözleriyle Yerden Yere Vurdu! “Hepiniz Döneksiniz!” Neler Oluyor?
Tarım Kredi Market Dolar’a Elinin Tersiyle Vurdu! Ayçiçek Yağında Devrim Başlattı; 5 Litresi Bile… İzdiham Var, Adım Atacak Yer Yok! mask
Tarım Kredi Market Dolar’a Elinin Tersiyle Vurdu! Ayçiçek Yağında Devrim Başlattı; 5 Litresi Bile… İzdiham Var, Adım Atacak Yer Yok!
Alişan’ın Eşi Buse Varol Minilere Doymadı! Kaynanası “Asla Affetmem” Demişti, Cevabını Açılıp Saçılıp Verdi! “İki Çocuğun Var! Utan!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Minilere Doymadı! Kaynanası “Asla Affetmem” Demişti, Cevabını Açılıp Saçılıp Verdi! “İki Çocuğun Var! Utan!”
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Survivor Yarışmacılarına Öyle Bir Laf Soktu Ki… Yer Gök Sallandı; “Yazıklar Olsun” Acun Ilıcalı Devrede! mask
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Survivor Yarışmacılarına Öyle Bir Laf Soktu Ki… Yer Gök Sallandı; “Yazıklar Olsun” Acun Ilıcalı Devrede!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status