- 24 Mar 2022 - 23:55

Survivor Yarışmasına Sürpriz İsim Yeniden Geliyor! Acun Ilıcalı Kararı Verdi; Anlaşma Yeniden İmzalandı! Bu Kez Yarı Fiyatına… Şok Olay!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a bomba transfer’ Yeniden ekranlara döneceği gündeme gelen yarışmacı için Acun Ilıcalı’nın kapısını çaldığı iddia edildi. Anlaşmaları bu kez yarı fiyatına yaptığı iddia edilirken; sosyal medyayı sallayan bu şok olay o ismin hayranlarını havalara uçurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise adaya ve hayallerine veda eden isim Bora Edin olmuştu. Vedaların hızlanmasıyla birlikte bir isimin yeniden All Star kadrosuna gireceği gündeme geldi. Peki, neler oluyor?

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24 Mar 2022 - 23:55 - Yaşam

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