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24 Mar 2022 - 23:55

Survivor Yarışmasına Sürpriz İsim Yeniden Geliyor! Acun Ilıcalı Kararı Verdi; Anlaşma Yeniden İmzalandı! Bu Kez Yarı Fiyatına… Şok Olay!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’a bomba transfer’ Yeniden ekranlara döneceği gündeme gelen yarışmacı için Acun Ilıcalı’nın kapısını çaldığı iddia edildi. Anlaşmaları bu kez yarı fiyatına yaptığı iddia edilirken; sosyal medyayı sallayan bu şok olay o ismin hayranlarını havalara uçurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…