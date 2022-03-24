Hande Erçel’den Hayranlarını Kahredecek Haber! Kerem Bürsin’den Sonra… “Yazıklar Olsun” Eski Günlerin Acısı…

Sen Çal Kapımı dizisinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, ilk sezonunun bitmesiyle birlikte sevgili olduklarını duyurmuşlardı. İkilinin sevgili olması günlerce magazin dünyasında konuşulmuştu. Kerem Bürsin’e olan aşkını her fırsatta gösteren Hande Erçel ayrıldıktan sonra Kerem Bürsin’e ait ne varsa adeta çöpe atmıştı. Şimdi ise Hande Erçel öyle bir paylaşım yaptı ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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