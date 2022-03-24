Hande Erçel’den Hayranlarını Kahredecek Haber! Kerem Bürsin’den Sonra… “Yazıklar Olsun” Eski Günlerin Acısı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerin biri olan Hande Erçel’den hayranlarını yıkacak paylaşım resmen geldi. Sosyal medyada olay yaratan Hande Erçel’in Kerem Bürsin’den sonra bambaşka bir olaya imzasını atması hayranlarını eskilere götürdü. Birçok kişi ise Kerem Bürsin’den sonra kendisine bunu yapan Hande Erçel’e tepkilerde bulunarak “Yazıklar olsun” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, ilk sezonunun bitmesiyle birlikte sevgili olduklarını duyurmuşlardı. İkilinin sevgili olması günlerce magazin dünyasında konuşulmuştu. Kerem Bürsin’e olan aşkını her fırsatta gösteren Hande Erçel ayrıldıktan sonra Kerem Bürsin’e ait ne varsa adeta çöpe atmıştı. Şimdi ise Hande Erçel öyle bir paylaşım yaptı ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.