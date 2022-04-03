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03 Nis 2022 - 04:50

Ankara Ramazan Kolisi İndirim Kampanyaları Merak Uyandırdı! Ramazan Paketleri Fiyatı 99 TL, 119 TL, 199 TL, 299 TL'ye Düştü! İşte Ankara Ramazan Kolisi Fiyatları...

Birçok Ramazan kolisi ve ramazan paketlerini satışa sundu. Ramazan kolisi almak isteyenler kolide neler olduğunu, Ankara’da ramazan kolisi satışlarının 2022 yılında ne kadara yapılacağını merak ediyor. Hangi markette, Ankara’da ramazan kolisi ne kadar?