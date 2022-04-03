- 03 Nis 2022 - 04:50

Ankara Ramazan Kolisi İndirim Kampanyaları Merak Uyandırdı! Ramazan Paketleri Fiyatı 99 TL, 119 TL, 199 TL, 299 TL'ye Düştü! İşte Ankara Ramazan Kolisi Fiyatları...

Birçok Ramazan kolisi ve ramazan paketlerini satışa sundu. Ramazan kolisi almak isteyenler kolide neler olduğunu, Ankara’da ramazan kolisi satışlarının 2022 yılında ne kadara yapılacağını merak ediyor. Hangi markette, Ankara’da ramazan kolisi ne kadar?

Ankara ramazan kolisi fiyatlarını açıkladı. 2022 yılı için ramazan ayına sayılı gün kala vatandaşlar yardım etmek istedikleri kişilere dağıtmak ya da evlerine toplu bir şekilde almak için ramazan kolilerini araştırmaya başladılar.

Birçok markette ramazan kolileri hazırlanarak satışa çıkarken geçen yıla oranla gıda sektöründe meydana gelen fiyat artışlarından dolayı çok zamlandığı dikkatleri çekiyor. İşte, Ankara ramazan kolisi fiyatları…

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03 Nis 2022 - 04:50 - Yeme & İçme

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