- 24 Mar 2022 - 14:15 G: 24 Mar 2022 - 14:16

Ramazan Kolisi ve Ramazan Paketi Ne Kadar 2022? Ramazan kolisinde neler var? İşte Ankara Ramazan Kolisi Fiyatları...

Birçok Ramazan kolisi ve ramazan paketlerini satışa sundu. Ramazan kolisi almak isteyenler kolide neler olduğunu, Ankara’da ramazan kolisi satışlarının 2022 yılında ne kadara yapılacağını merak ediyor. Hangi markette, Ankara’da ramazan kolisi ne kadar?

Ankara ramazan kolisi fiyatlarını açıkladı. 2022 yılı için ramazan ayına sayılı gün kala vatandaşlar yardım etmek istedikleri kişilere dağıtmak ya da evlerine toplu bir şekilde almak için ramazan kolilerini araştırmaya başladılar.

Birçok markette ramazan kolileri hazırlanarak satışa çıkarken geçen yıla oranla gıda sektöründe meydana gelen fiyat artışlarından dolayı çok zamlandığı dikkatleri çekiyor. İşte, Ankara ramazan kolisi fiyatları…

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24 Mar 2022 - 14:15 - Yeme & İçme

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