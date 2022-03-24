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24 Mar 2022 - 14:15

Ramazan Kolisi ve Ramazan Paketi Ne Kadar 2022? Ramazan kolisinde neler var? İşte Ankara Ramazan Kolisi Fiyatları...

Birçok Ramazan kolisi ve ramazan paketlerini satışa sundu. Ramazan kolisi almak isteyenler kolide neler olduğunu, Ankara’da ramazan kolisi satışlarının 2022 yılında ne kadara yapılacağını merak ediyor. Hangi markette, Ankara’da ramazan kolisi ne kadar?