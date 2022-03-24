“Seda Sayan’ın Tek Kızı” Deniyordu; Son Hali 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Seda Sayan Mosmor Olacak! Ağzı, Yüzü... “Yok Artık”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın kızı gibi gördüğü isim şok etti. Seda Sayan’ın Uğur Aslan’la yapmış olduğu Evleneceksen Gel isimli programda tanınan Solmaz Çiros için “Seda Sayan’ın tek kızı” deniyordu ama son hali 8,9 şiddetinde deprem yarattı. Seda Sayan’ın bu halini görse mosmor olacağı dile getirildi. İşte ağzı, yüzü ve her şeyiyle değişim yaşayarak “Yok artık” dedirten Solmaz Çiros’un son hali…
Bir döneme damgasını vuran Evleneceksen Gel isimli programda adını duyuran Solmaz Çiros yaptığı kalça danslarıyla bir bakanı bir daha baktırmıştı. Seda Sayan’ın sık sık “Kızım” diyerek hitap ettiği Solmaz Çiros’un incecik, dal gibi bir kadın olduğu biliniyordu ama son hali ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.