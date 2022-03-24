- 24 Mar 2022 - 23:53

Söylemezsem Olmaz Bircan Bali Estetiksiz Haliyle Şok Etti! Güzellik Yorumları Gırla Geliyor! Bircan Bile Kendisini Tanıyamaz…

BEYAZ TV ekranlarının en sevilen magazin programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’ın sunucularından Bircan Bali, gündemi salladı! Estetiksiz haliyle adeta tüy diken Bircan Bali için “Şahtı şahbaz olmuş” yorumları yapıldı. Birçok kişi ise Bircan Bali’nin bile eski halini tanıyamayacağını dile getirdi. İşte Bircan Bali’nin estetiksiz şok eden hali…

Söylediği sözler, aşk hayatı ve bakış açısıyla sosyal medyayı sallayan Bircan Bali, dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Özellikle sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan 34 yaşındaki Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz programında yer verdiği açıklamalarla magazin dünyasına yeni bir yön veriyor. Kısa bir süre önce estetiksiz halini paylaşan Bircan Bali’nin yeni bir estetiksiz görseli daha çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Mar 2022 - 23:53 Ankara- Yaşam

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