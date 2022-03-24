Ankara 1 Nolu Baro Başkanı Kemal Koranel İstifa Etti! Kemal Koranel'in İstifasının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Avukat Kemal Koranel Kimdir?
2016 yılından bu yana baroda çeşitli görevler yapan Ankara 1 Nolur Baro Başkanı Kemal Koranel, geçtiğimiz gün istifa etti. İşte istifa ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Çoklu baro sisteminin konuşulmaya başlanmasından bu yana daha sık gündeme gelen barolar ve baro başkanlarından herkesi şaşırtacak bir haber geldi. 2016 yılından bu yana baroda çeşitli görevler yapan Ankara 1 Nolur Baro Başkanı Kemal Koranel, geçtiğimiz gün istifa etti. Kemal Koranel’in istifasının nedeni merak edilirken; istifanın arka perdesi de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Peki, Ankara 1 Nolu Baro Başkanı Kemal Koranel istifa mı etti? Kemal Koranel neden istifa etti? Avukat Kemal Koranel kimdir? İşte, detaylar…
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24 Mar 2022 - 14:54 - Hukuk
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.