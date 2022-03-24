Ankara 1 Nolu Baro Başkanı Kemal Koranel İstifa Etti! Kemal Koranel'in İstifasının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Avukat Kemal Koranel Kimdir?

Çoklu baro sisteminin konuşulmaya başlanmasından bu yana daha sık gündeme gelen barolar ve baro başkanlarından herkesi şaşırtacak bir haber geldi. 2016 yılından bu yana baroda çeşitli görevler yapan Ankara 1 Nolur Baro Başkanı Kemal Koranel, geçtiğimiz gün istifa etti. Kemal Koranel’in istifasının nedeni merak edilirken; istifanın arka perdesi de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Peki, Ankara 1 Nolu Baro Başkanı Kemal Koranel istifa mı etti? Kemal Koranel neden istifa etti? Avukat Kemal Koranel kimdir? İşte, detaylar…

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