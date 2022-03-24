Ankara Ramazan erzak yardımı için nereye başvurulur? Ankara'da Ramazan kolisi yardımı nasıl alabilirim? Hangi Kurumlar Veriyor?

Ankara’da ramazan ayına sayılı gün kala vatandaşlar yaşanan ekonomik zorluklar karşısında dağıtılan erzak kolilerinden yararlanmak istiyor.

Bu yıl erzak kolisi dağıtılacak mı, kimler, hangi kurumlardan nasıl dağıtacak, kimlere hangi şartlar ile verilecek büyük bir merak noktası haline geldi. Kavanoz ürünlerinden una, yağdan şekere, bakliyat ürünlerinden çaya kadar birçok ürünün yer aldığı erzak paket detayları merak ediliyor.

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