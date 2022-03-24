Ankara Ramazan erzak yardımı için nereye başvurulur? Ankara'da Ramazan kolisi yardımı nasıl alabilirim? Hangi Kurumlar Veriyor?
Ramazan ayına sayılı gün kala ramazan kolileri dağıtan yerler büyük bir merak haline geldi. Ankara’da hangi kurum ve kuruluşlar tarafından erzak kolisi dağıtılıyor, yardımlardan kimler, hangi şartlar ile yararlanabiliyor? Ankara erzak kolisi hakkında merak edilen her detay netlik kazandı.
Ankara’da ramazan ayına sayılı gün kala vatandaşlar yaşanan ekonomik zorluklar karşısında dağıtılan erzak kolilerinden yararlanmak istiyor.
Bu yıl erzak kolisi dağıtılacak mı, kimler, hangi kurumlardan nasıl dağıtacak, kimlere hangi şartlar ile verilecek büyük bir merak noktası haline geldi. Kavanoz ürünlerinden una, yağdan şekere, bakliyat ürünlerinden çaya kadar birçok ürünün yer aldığı erzak paket detayları merak ediliyor.
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24 Mar 2022 - 14:59 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.