- 24 Mar 2022 - 15:14 G: 24 Mar 2022 - 15:17

Ankara'da Diyanet 2022 Ramazan İmsakiyesi Yayınlandı! Ankara'da İlk Oruç Ne Zaman, İlk Sahur Ne Zaman, İlk İftar Ne zaman? İşte Ankara Ramazan'da Merak Edilen Tarihler...

Ramazan ayına sayılı gün kala Ankaralı vatandaşlar ramazan ayının özel günleri ile ilgili detayları merak ediyor. İlk sahurdan ilk teraviye gidilecek akşama, ilk iftardan kandillere kadar birçok şey Diyanet tarafından açıklandı. İşte, merak edilenler…

11 ayın sultanı olarak her yıl evimize dirlik, bereket ve huzur getiren Ramazan ayına sayılı gün kaldı. Müslümanların en önemli ibadetlerinden bir tanesi olan oruç ibadeti için geri sayım başlarken birçok özel gün araştırılanlar arasında ilk sırada yerini aldı.

Özellikle ilk teraviye gidilecek akşam, ilk sahura kalkılacak gece ve ilk iftar yapılacak akşam merak edilen konular arasında yerini aldı. İşte, 2022 Ramazan ayına ait merak edilen tüm detaylar…

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24 Mar 2022 - 15:14 - Yaşam

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