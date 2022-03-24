Ankara'da Diyanet 2022 Ramazan İmsakiyesi Yayınlandı! Ankara'da İlk Oruç Ne Zaman, İlk Sahur Ne Zaman, İlk İftar Ne zaman? İşte Ankara Ramazan'da Merak Edilen Tarihler...

11 ayın sultanı olarak her yıl evimize dirlik, bereket ve huzur getiren Ramazan ayına sayılı gün kaldı. Müslümanların en önemli ibadetlerinden bir tanesi olan oruç ibadeti için geri sayım başlarken birçok özel gün araştırılanlar arasında ilk sırada yerini aldı.

Özellikle ilk teraviye gidilecek akşam, ilk sahura kalkılacak gece ve ilk iftar yapılacak akşam merak edilen konular arasında yerini aldı. İşte, 2022 Ramazan ayına ait merak edilen tüm detaylar…

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