Survivor İlayda Şeker’den Kucak Pozu! Sosyal Medya Sallandı! “Utanmanız Yok Mu?” Sevgilisi İsmail Balaban’la…
Geçtiğimiz yıl yayınlanan Survivor Türkiye 2021 yarışmasında tanışan İlayda Şeker ve İsmail Balaban, aşk yaşamaya başladıkları günden bu yana takipçileriyle sık sık fotoğraf paylaştılar. akipçileriyle sevgilisi İsmail Balaban ile olan bir fotoğrafını daha paylaşmış olan İlayda Şeker ile ilgili son detaylar ise haberimizde...
Geçtiğimiz yıl yayınlanan Survivor Türkiye 2021 yarışmasında tanışan İlayda Şeker ve İsmail Balaban, aşk yaşamaya başladıkları günden bu yana takipçileriyle sık sık fotoğraf paylaştılar. Takipçileriyle sevgilisi İsmail Balaban ile olan bir fotoğrafını daha paylaşmış olan İlayda Şeker ise, verdiği o poz ile herkesi şaşırtmayı başardı. Peki, Survior İlayda Şeker ne paylaştı? Survivor İlayda Şeker nasıl bir paylaşım yaptı? Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban aşkı devam ediyor mu? İşte, detaylar…
24 Mar 2022 - 15:14 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.