Survivor İlayda Şeker’den Kucak Pozu! Sosyal Medya Sallandı! “Utanmanız Yok Mu?” Sevgilisi İsmail Balaban’la…

Geçtiğimiz yıl yayınlanan Survivor Türkiye 2021 yarışmasında tanışan İlayda Şeker ve İsmail Balaban, aşk yaşamaya başladıkları günden bu yana takipçileriyle sık sık fotoğraf paylaştılar. Takipçileriyle sevgilisi İsmail Balaban ile olan bir fotoğrafını daha paylaşmış olan İlayda Şeker ise, verdiği o poz ile herkesi şaşırtmayı başardı. Peki, Survior İlayda Şeker ne paylaştı? Survivor İlayda Şeker nasıl bir paylaşım yaptı? Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban aşkı devam ediyor mu? İşte, detaylar…