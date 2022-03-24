- 24 Mar 2022 - 15:14 G: 24 Mar 2022 - 15:20

Survivor İlayda Şeker’den Kucak Pozu! Sosyal Medya Sallandı! “Utanmanız Yok Mu?” Sevgilisi İsmail Balaban’la…

Geçtiğimiz yıl yayınlanan Survivor Türkiye 2021 yarışmasında tanışan İlayda Şeker ve İsmail Balaban, aşk yaşamaya başladıkları günden bu yana takipçileriyle sık sık fotoğraf paylaştılar. akipçileriyle sevgilisi İsmail Balaban ile olan bir fotoğrafını daha paylaşmış olan İlayda Şeker ile ilgili son detaylar ise haberimizde...

Geçtiğimiz yıl yayınlanan Survivor Türkiye 2021 yarışmasında tanışan İlayda Şeker ve İsmail Balaban, aşk yaşamaya başladıkları günden bu yana takipçileriyle sık sık fotoğraf paylaştılar. Takipçileriyle sevgilisi İsmail Balaban ile olan bir fotoğrafını daha paylaşmış olan İlayda Şeker ise, verdiği o poz ile herkesi şaşırtmayı başardı. Peki, Survior İlayda Şeker ne paylaştı? Survivor İlayda Şeker nasıl bir paylaşım yaptı? Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban aşkı devam ediyor mu? İşte, detaylar…

24 Mar 2022 - 15:14 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Söylemezsem Olmaz Bircan Bali Estetiksiz Haliyle Tüy Dikti! “Şahtı Şahbaz!” Yorumlar Gırla Geliyor! Bircan Bile Kendisini Tanıyamaz… mask
Söylemezsem Olmaz Bircan Bali Estetiksiz Haliyle Tüy Dikti! “Şahtı Şahbaz!” Yorumlar Gırla Geliyor! Bircan Bile Kendisini Tanıyamaz…
“Seda Sayan’ın Tek Kızı” Deniyordu; Son Hali 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Seda Sayan Mosmor Olacak! Ağzı, Yüzü... “Yok Artık” mask
“Seda Sayan’ın Tek Kızı” Deniyordu; Son Hali 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Seda Sayan Mosmor Olacak! Ağzı, Yüzü... “Yok Artık”
Masterchef Dilara’dan Evlilik Açıklaması! 3 Kez Boşanmış İsimle Nikah Masasına… Sergen’e “Evet” Demişti, Başka Bir Masterchef Yarışmacısıyla… mask
Masterchef Dilara’dan Evlilik Açıklaması! 3 Kez Boşanmış İsimle Nikah Masasına… Sergen’e “Evet” Demişti, Başka Bir Masterchef Yarışmacısıyla…
Survivor Sude Mosmor Olacak; Gözleri Kıpkırmızı Olacak! Mert Öcal Bu Kez de Başka Kadınla… “Kısmetse Olur Halt Etmiş!” mask
Survivor Sude Mosmor Olacak; Gözleri Kıpkırmızı Olacak! Mert Öcal Bu Kez de Başka Kadınla… “Kısmetse Olur Halt Etmiş!”
Hande Erçel’den Hayranlarını Kahredecek Haber! Kerem Bürsin’den Sonra… “Yazıklar Olsun” Eski Günlerin Acısı… mask
Hande Erçel’den Hayranlarını Kahredecek Haber! Kerem Bürsin’den Sonra… “Yazıklar Olsun” Eski Günlerin Acısı…
Survivor Yarışmasına O İsim Yeniden Geliyor! Acun Ilıcalı Kararı Verdi; Anlaşma Yeniden İmzalandı! Bu Kez Yarı Fiyatına… Şok Olay! mask
Survivor Yarışmasına O İsim Yeniden Geliyor! Acun Ilıcalı Kararı Verdi; Anlaşma Yeniden İmzalandı! Bu Kez Yarı Fiyatına… Şok Olay!
Yargı Dizisinin Ceylin’i Çamaşırsız Pozlarıyla Yürekleri Hoplattı! Deri Kıyafetiyle Her Yerini Ortaya Döktü; Fiziğiyle Şov Yaptı! Alev Alev… mask
Yargı Dizisinin Ceylin’i Çamaşırsız Pozlarıyla Yürekleri Hoplattı! Deri Kıyafetiyle Her Yerini Ortaya Döktü; Fiziğiyle Şov Yaptı! Alev Alev…
Sadakatsiz Dizisinde Derin Büyük Patlak Verdi! Herkesin İçlerinin Yağları Eridi; Tokat Gibi Vurdu! Volkan Öldürmedi Ama… mask
Sadakatsiz Dizisinde Derin Büyük Patlak Verdi! Herkesin İçlerinin Yağları Eridi; Tokat Gibi Vurdu! Volkan Öldürmedi Ama…
Survivor Nisa’dan Skandal Berkan Açıklaması! Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; Sözleriyle Yerden Yere Vurdu! “Hepiniz Döneksiniz!” Neler Oluyor? mask
Survivor Nisa’dan Skandal Berkan Açıklaması! Kanlı Bıçaklı Olmuşlardı; Sözleriyle Yerden Yere Vurdu! “Hepiniz Döneksiniz!” Neler Oluyor?
Alişan’ın Eşi Buse Varol Minilere Doymadı! Kaynanası “Asla Affetmem” Demişti, Cevabını Açılıp Saçılıp Verdi! “İki Çocuğun Var! Utan!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Minilere Doymadı! Kaynanası “Asla Affetmem” Demişti, Cevabını Açılıp Saçılıp Verdi! “İki Çocuğun Var! Utan!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Diyanet 2022 Ramazan İmsakiyesi Yayınlandı! Ankara'da İlk Oruç Ne Zaman, İlk Sahur Ne Zaman, İlk İftar Ne zaman? İşte Ankara Ramazan'da Merak Edilen Tarihler... mask
Ankara'da Diyanet 2022 Ramazan İmsakiyesi Yayınlandı! Ankara'da İlk Oruç Ne Zaman, İlk Sahur Ne Zaman, İlk İftar Ne zaman? İşte Ankara Ramazan'da Merak Edilen Tarihler...
Ankara Ramazan erzak yardımı için nereye başvurulur? Ankara'da Ramazan kolisi yardımı nasıl alabilirim? Hangi Kurumlar Veriyor? mask
Ankara Ramazan erzak yardımı için nereye başvurulur? Ankara'da Ramazan kolisi yardımı nasıl alabilirim? Hangi Kurumlar Veriyor?
Söylemezsem Olmaz Bircan Bali Estetiksiz Haliyle Tüy Dikti! “Şahtı Şahbaz!” Yorumlar Gırla Geliyor! Bircan Bile Kendisini Tanıyamaz… mask
Söylemezsem Olmaz Bircan Bali Estetiksiz Haliyle Tüy Dikti! “Şahtı Şahbaz!” Yorumlar Gırla Geliyor! Bircan Bile Kendisini Tanıyamaz…
Ankara 1 Nolu Baro Başkanı Kemal Koranel İstifa Etti! Kemal Koranel'in İstifasının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Avukat Kemal Koranel Kimdir? mask
Ankara 1 Nolu Baro Başkanı Kemal Koranel İstifa Etti! Kemal Koranel'in İstifasının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Avukat Kemal Koranel Kimdir?
“Seda Sayan’ın Tek Kızı” Deniyordu; Son Hali 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Seda Sayan Mosmor Olacak! Ağzı, Yüzü... “Yok Artık” mask
“Seda Sayan’ın Tek Kızı” Deniyordu; Son Hali 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Seda Sayan Mosmor Olacak! Ağzı, Yüzü... “Yok Artık”
Ankara Elektrik Kesintisi! 24 Mart 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 24 Mart 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status