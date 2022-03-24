Didem Soydan Yine Nefesleri Kesti! Mayokinili Pozlarıyla Alev Alev Yaktı, Takipçisinin Yorumuna Öyle Bir Cevap Verdi Ki… “Yok Artık”

Podyumların iddialı isimlerinden biri olan Didem Soydan, geçtiğimiz gün geçmişteki cüretkar pozlarına bir yenisini daha ekledi. Paylaşımının ardından hakkında yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısını hedefine koyan Didem Soydan, o yoruma sert bir yanıt verdi! Peki, Didem Soydan ne paylaştı? Didem Soydan nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar...