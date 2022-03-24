Didem Soydan Yine Nefesleri Kesti! Mayokinili Pozlarıyla Alev Alev Yaktı, Takipçisinin Yorumuna Öyle Bir Cevap Verdi Ki… “Yok Artık”
Podyumların iddialı isimlerinden biri olan Didem Soydan, geçtiğimiz gün geçmişteki cüretkar pozlarına bir yenisini daha ekledi. Paylaşımının ardından hakkında yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısını hedefine koyan Didem Soydan ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Podyumların iddialı isimlerinden biri olan Didem Soydan, geçtiğimiz gün geçmişteki cüretkar pozlarına bir yenisini daha ekledi. Paylaşımının ardından hakkında yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısını hedefine koyan Didem Soydan, o yoruma sert bir yanıt verdi! Peki, Didem Soydan ne paylaştı? Didem Soydan nasıl bir paylaşım yaptı? İşte, detaylar...
24 Mar 2022 - 15:19 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.