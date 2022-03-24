Milli Yenge Halsey Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki… Instagram, Twitter Ayağa Kalktı! “Kocan Görmesin!” Neredeyse Frikik Veriyordu…

Türk senarist Alev Aydın ile olan birlikteliği nedeniyle Türk kamuoyunun ilgisini her an üzerinde tutan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, geçtiğimiz gün katıldığı bir ödül töreninde giydiği kıyafet ile herkesin ağzını açık bıraktı. Ödül töreni için son derece cüretkar bir elbise seçen Halsey, tören öncesinde objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi. Öte yandan Halsey’in verdiği o pozun ektisi kısa süre içerisinde tüm dünyayı sardı! Peki, Alev Aydın’ın sevgilisi Halsey ne giydi? Alev Aydın’ın sevgilisi Halsey ödül törenine nasıl katıldı? İşte, detaylar…

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