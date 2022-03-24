Gönül Dağı Dizisinde Rıfat Milyonları Ağlatacak; Uyku Uyutmayacak! Diziden Ayrıldığı Kabak Gibi Ortaya Çıktı! “Böyle Miydi Sonumuz!”
TRT1 ekranlarının sevilen yapımlarından biri haline gelmiş olan Gönül Dağı dizisi, ikinci sezonunda hikayesini daha da heyecanlı hale getirdi. ekranlara gelen son bölümü ile hala çok konuşulan Gönül Dağı dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
TRT1 ekranlarının sevilen yapımlarından biri haline gelmiş olan Gönül Dağı dizisi, ikinci sezonunda hikayesini daha da heyecanlı hale getirdi. ekranlara gelen son bölümü ile hala çok konuşulan Gönül Dağı dizisinin izleyicisi, geçtiğimiz cumartesinden bu yana dizinin yeni bölüm fragmanını merak ediyordu. Gönül Dağı izleyicisinin merak ile beklediği o an geldi ve yayınlanan fragmanında yer olan o detay ise, ‘yine mi ayrılık var?’ dedirtti! Peki, Gönül Dağı dizisinde neler oluyor? Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…
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24 Mar 2022 - 15:27 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.