Gönül Dağı Dizisinde Rıfat'ın Ayrılığı Yakıp Yıkacak! Rıfat Öldü mü Yaşıyor Mu? Rıfat'ın Yokluğu Milyonları Perişan Edecek... Meryem Yasta...

TRT1 ekranlarının sevilen yapımlarından biri haline gelmiş olan Gönül Dağı dizisi, ikinci sezonunda hikayesini daha da heyecanlı hale getirdi. ekranlara gelen son bölümü ile hala çok konuşulan Gönül Dağı dizisinin izleyicisi, geçtiğimiz cumartesinden bu yana dizinin yeni bölüm fragmanını merak ediyordu. Gönül Dağı izleyicisinin merak ile beklediği o an geldi ve yayınlanan fragmanında yer olan o detay ise, ‘yine mi ayrılık var?’ dedirtti! Peki, Gönül Dağı dizisinde neler oluyor? Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...