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25 Mar 2022 - 23:05

Survivor Ünlüler Takımı Adada Sopayla Birbirine Girdi! Saç Baş, Kavga... Yakışmadı! Kameralar Anbean Kaydetti; Ortalık Yıkıldı! “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ortalık yine karıştı! Ünlüler takımının birbirine girdiği görülürken; saç başın yanı sıra küfür kıyamet resmen yaşandı. Kameralar aneban kaydederken; ortalıkta yıkıldı. Birçok kişi ise bu duruma karşılık olarak “Yok artık” yorumlarında bulundular. İşte merak edilen tüm detaylar…