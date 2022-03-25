- 25 Mar 2022 - 23:05 G: 25 Mar 2022 - 23:08

Survivor Ünlüler Takımı Adada Sopayla Birbirine Girdi! Saç Baş, Kavga... Yakışmadı! Kameralar Anbean Kaydetti; Ortalık Yıkıldı! “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ortalık yine karıştı! Ünlüler takımının birbirine girdiği görülürken; saç başın yanı sıra küfür kıyamet resmen yaşandı. Kameralar aneban kaydederken; ortalıkta yıkıldı. Birçok kişi ise bu duruma karşılık olarak “Yok artık” yorumlarında bulundular. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Seyircileri ekranlara kilitleyen bir konsey yaşanırken; Ünlüler adasında skandal bir kavga koptu. Barış Murat Yağcı’nın kavga sırasında takındığı tavırsa şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Mar 2022 - 23:05 Ankara- Yaşam

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