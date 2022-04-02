- 02 Nis 2022 - 10:03 G: 02 Nis 2022 - 10:17

Ankara İftar Çadırı Kurulan Bölgeler Belli Oldu! İşte 2022 Başkent Altındağ, Mamak, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Etimesgut ve Keçiören İftar Çadırı Noktaları!

Ramazan ayına sayılı gün kala Ankara’da ramazan çadırı bu yıl kurulacak mı merak edilmeye başlandı. Birliğin, beraberliğin sembolü olan tüm ihtiyaç sahipleri için ramazan ayı boyunca her iftarda hazırlanan çadır bu yıl olacak mı? İşte, detaylar…

Ramazan ayının en özel simgelerinden bir tanesi her yıl ramazan ayı boyunca belirli alanlarda iftar çadırlarının kurularak, ihtiyaç sahiplerine çorbasından tatlısına ana yemeğinden pilavına kadar tam bir menü dağıtılması bu yıl olacak mı merak ediliyor.

Bugüne kadar her yıl her ilin belirli alanlarında kurulan iftar çadırları geçtiğimiz sene pandemi dönemine denk gelmesinden dolayı, vaka sayılarının daha çok artmaması için kurulmamıştı. Fakat bu yıl ne olacak, vakalar azalmışken çadırlar yeniden alanlarında yerini alacak mı merak edilen konular arasında yer aldı. İşte, Ankara 2022 iftar çadırları hakkında merak edilenler…

ÇANKAYA  İFTAR ÇADIRLARI KURULACAK YERLER

Cebeci Bölgesi        : Kutlugün Sokak, Cebeci Camii Yanı

Türközü Bölgesi     : Metin Oktay Mah. Metin Oktay Ortaokulu Yanı

Öveçler Bölgesi      : Lizbon Caddesi ile 1296. Sokak Kesişimi 

BAŞKENT İFTAR ÇADIRLARI

Siteler - Seğmenler Kent Meydanı - Ulubey Mah. Selçuk Cad. Siteler itfaiyesi karşısı

Beşevler Metro İstasyonu çıkışı

Sincan - Sincan Kent Meydanı - Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Polatlı 2 cad. Kent meydanı

Mamak - Akdere Merkez Camii Yanı

Pursaklar - Karacaören Toki Blokları İçi

Polatlı - Heykel Meydanı

Yenimahalle - Demetevler Hastane Metro İstasyonu Açık Otopark Üst Kademe

Mamak - Kusunlar Toki Konutları - Zirvekent

Altındağ - Hüseyingazi Ekin Mah. Bostancık Cad. Rauf Denktaş Parkı içi

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02 Nis 2022 - 10:03 - Yaşam

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