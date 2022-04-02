Ankara İftar Çadırı Kurulan Bölgeler Belli Oldu! İşte 2022 Başkent Altındağ, Mamak, Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Etimesgut ve Keçiören İftar Çadırı Noktaları!
Ramazan ayına sayılı gün kala Ankara’da ramazan çadırı bu yıl kurulacak mı merak edilmeye başlandı. Birliğin, beraberliğin sembolü olan tüm ihtiyaç sahipleri için ramazan ayı boyunca her iftarda hazırlanan çadır bu yıl olacak mı? İşte, detaylar…
Ramazan ayının en özel simgelerinden bir tanesi her yıl ramazan ayı boyunca belirli alanlarda iftar çadırlarının kurularak, ihtiyaç sahiplerine çorbasından tatlısına ana yemeğinden pilavına kadar tam bir menü dağıtılması bu yıl olacak mı merak ediliyor.
Bugüne kadar her yıl her ilin belirli alanlarında kurulan iftar çadırları geçtiğimiz sene pandemi dönemine denk gelmesinden dolayı, vaka sayılarının daha çok artmaması için kurulmamıştı. Fakat bu yıl ne olacak, vakalar azalmışken çadırlar yeniden alanlarında yerini alacak mı merak edilen konular arasında yer aldı. İşte, Ankara 2022 iftar çadırları hakkında merak edilenler…
ÇANKAYA İFTAR ÇADIRLARI KURULACAK YERLER
Cebeci Bölgesi : Kutlugün Sokak, Cebeci Camii Yanı
Türközü Bölgesi : Metin Oktay Mah. Metin Oktay Ortaokulu Yanı
Öveçler Bölgesi : Lizbon Caddesi ile 1296. Sokak Kesişimi
BAŞKENT İFTAR ÇADIRLARI
Siteler - Seğmenler Kent Meydanı - Ulubey Mah. Selçuk Cad. Siteler itfaiyesi karşısı
Beşevler Metro İstasyonu çıkışı
Sincan - Sincan Kent Meydanı - Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Polatlı 2 cad. Kent meydanı
Mamak - Akdere Merkez Camii Yanı
Pursaklar - Karacaören Toki Blokları İçi
Polatlı - Heykel Meydanı
Yenimahalle - Demetevler Hastane Metro İstasyonu Açık Otopark Üst Kademe
Mamak - Kusunlar Toki Konutları - Zirvekent
Altındağ - Hüseyingazi Ekin Mah. Bostancık Cad. Rauf Denktaş Parkı içi
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02 Nis 2022 - 10:03 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.