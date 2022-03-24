Ankara'da Ramazan çadırı kurulacak mı? 2022 Ramazan'da iftar çadırı Ankara'da nerede var?

Ramazan ayının en özel simgelerinden bir tanesi her yıl ramazan ayı boyunca belirli alanlarda iftar çadırlarının kurularak, ihtiyaç sahiplerine çorbasından tatlısına ana yemeğinden pilavına kadar tam bir menü dağıtılması bu yıl olacak mı merak ediliyor.

Bugüne kadar her yıl her ilin belirli alanlarında kurulan iftar çadırları geçtiğimiz sene pandemi dönemine denk gelmesinden dolayı, vaka sayılarının daha çok artmaması için kurulmamıştı. Fakat bu yıl ne olacak, vakalar azalmışken çadırlar yeniden alanlarında yerini alacak mı merak edilen konular arasında yer aldı. İşte, Ankara 2022 iftar çadırları hakkında merak edilenler…

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