- 24 Mar 2022 - 15:52 G: 24 Mar 2022 - 16:10

Çağla Şikel “2 Çocuk Annesiyim” Demedi, Büstiyeriyle Alev Alev Yaktı! İncecik Beliyle Şov Yaptı, Instagram Yandı, Tutuştu! “Bu Ne Hal Çağla!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Çağla Şikel, gündemi salladı. 2 çocuk annesi olmasına rağmen fiziğiyle 18 yaşındaki kızlara taş çıkaran 43 yaşındaki Şikel, hayranlarını alev alev yaktı! İncecik beliyle şov yapan manken, “Bu ne hal” yorumlarını arka arkaya aldı. İşte Instagram’ı yakıp tutuşturan Çağla Şikel’in nefes kesen tarzı…

Cennet Mahallesi dizisinde hayat verdiği Sultan karakteriyle tanınan Çağla Şikel, her dönem olduğu gibi fiziğiyle konuşuyor. Yaşıtlarına taş çıkan Çağla Şikel’in cesur pozlarına bir yenisi resmen eklendi! Sütyeniyle alev alev yakan Çağla Şikel, nefesleri kesti!

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24 Mar 2022 - 15:52 Ankara- Yaşam

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