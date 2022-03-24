Çağla Şikel “2 Çocuk Annesiyim” Demedi, Büstiyeriyle Alev Alev Yaktı! İncecik Beliyle Şov Yaptı, Instagram Yandı, Tutuştu! “Bu Ne Hal Çağla!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Çağla Şikel, gündemi salladı. 2 çocuk annesi olmasına rağmen fiziğiyle 18 yaşındaki kızlara taş çıkaran 43 yaşındaki Şikel, hayranlarını alev alev yaktı! İncecik beliyle şov yapan manken, “Bu ne hal” yorumlarını arka arkaya aldı. İşte Instagram’ı yakıp tutuşturan Çağla Şikel’in nefes kesen tarzı…
Cennet Mahallesi dizisinde hayat verdiği Sultan karakteriyle tanınan Çağla Şikel, her dönem olduğu gibi fiziğiyle konuşuyor. Yaşıtlarına taş çıkan Çağla Şikel’in cesur pozlarına bir yenisi resmen eklendi! Sütyeniyle alev alev yakan Çağla Şikel, nefesleri kesti!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.