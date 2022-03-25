- 25 Mar 2022 - 23:17

Fitre Ne Kadar 2022? Fitre ve zekat parası ne kadar? 2022 Ramazan ayı fitresi kaç lira oldu?

Ramazan ayına sayılı gün kala fitre ne kadar olduğu merak edilmeye başlandı. 2022 fitre ve zekat paraları kaç lira olacak, kimlere verilebilecek? İşte, merak edilen tüm detaylar…

Ramazan ayına geri sayım başlarken tüm detaylar netlik kazanmaya başladı. Ankara 2022 fitre fiyatları ne kadar diye merak edilirken diyanet işleri bakanlığı tarafından açıklandı.

Peki, 2022 yılında kimlere ne kadar fitre parası ödemek gerekir, fitre ne anlama gelir? Diyanet işleri bakanlığı tarafından açıklanan fitreler belli olurken din işleri yüksek kurulu tarafından tüm detaylar açıklandı.

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25 Mar 2022 - 23:17 - Yaşam

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