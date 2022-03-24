Survivor’da Son Dakika! Acun İmzayı Attırdı; Gümbür Gümbür… Turbo Turabi Herkesi Ezip Geçmeye Geliyor! Acun Medya…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde büyük bir heyecan yaşayan Survivor All Star yarışmasının son bölümünde bir eleme yaşanmıştı. Bora Edin yarışmaya ve hayallerine veda eden isim olurken; Acun Ilıcalı ise bu vedaya çok üzüldüğünü açıklamıştı. Dengeleri değiştiren bir gelişme ise resmen yaşandı. Survivor yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri olan Turbo Turabi’nin geleceğini açıklaması Survivor izleyicilerini ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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