Survivor’da Son Dakika! Acun İmzayı Attırdı; Gümbür Gümbür… Turbo Turabi Herkesi Ezip Geçmeye Geliyor! Acun Medya…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor hakkında son dakika bilgisi resmen geldi. Acun Ilıcalı’nın Turbo Turabi’ye imzayı attırdığı gündeme bomba gibi düştü. Herkesi ezip geçmeye gelecek olan Turbo Turabi’nin hayranları havalara uçmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde büyük bir heyecan yaşayan Survivor All Star yarışmasının son bölümünde bir eleme yaşanmıştı. Bora Edin yarışmaya ve hayallerine veda eden isim olurken; Acun Ilıcalı ise bu vedaya çok üzüldüğünü açıklamıştı. Dengeleri değiştiren bir gelişme ise resmen yaşandı. Survivor yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri olan Turbo Turabi’nin geleceğini açıklaması Survivor izleyicilerini ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hasan Yılmaz olarak yorum yazıyorsun. Farklı bir hesapla oturum açıp yazmak için buraya, oturum açmadam misafir (anonim) olarak yazmak için ise buraya tıklayınız.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.