- 02 Nis 2022 - 05:33

Ramazan'da Oruç Tutamayanlar Ne Kadar Para Vermeli? 2022 Fitre Ne Kadar Diyanet? İşte 2022 Fitre Miktarı...

Ramazan ayına sayılı gün kala ramazanla ilgili detaylar öne çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de oruç görevlerini yerine getiremeyenlerin ne zaman, kimlere, ne kadar fitre vermeleri gerektiğidir. İşte, tüm detaylar…

Ramazan ayına sayılı gün kala vatandaşlar tüm detayları araştırmaya başladılar. Ramazan ayında oruç görevlerini yaşadıkları sağlık sorunları gibi birçok etkiden dolayı yerine getiremeyenler farz olan ibadetleri için fitre vermeleri gerekir.

Oruçlarının kefaretlerini ödemek adına2022 yılı için belirlenen fitre miktarları öne çıkmaya başladı. Bu yıla ait kefaret ve fitre bedellerinin belirlenmesi ardından vatandaşlar ne kadar ödeme yapacaklarını öğrendiler. Diyanet işleri bakanlığından akıllara takılan tüm detaylar netlik kazandı.

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02 Nis 2022 - 05:33 - Gündem

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