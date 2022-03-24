Ramazan'da Oruç Tutamayanlar Ne Kadar Para Vermeli? 2022 Fitre Ne Kadar Diyanet? İşte Fitre Miktarı...
Ramazan ayına sayılı gün kala ramazanla ilgili detaylar öne çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de oruç görevlerini yerine getiremeyenlerin ne zaman, kimlere, ne kadar fitre vermeleri gerektiğidir. İşte, tüm detaylar…
Ramazan ayına sayılı gün kala vatandaşlar tüm detayları araştırmaya başladılar. Ramazan ayında oruç görevlerini yaşadıkları sağlık sorunları gibi birçok etkiden dolayı yerine getiremeyenler farz olan ibadetleri için fitre vermeleri gerekir.
Oruçlarının kefaretlerini ödemek adına2022 yılı için belirlenen fitre miktarları öne çıkmaya başladı. Bu yıla ait kefaret ve fitre bedellerinin belirlenmesi ardından vatandaşlar ne kadar ödeme yapacaklarını öğrendiler. Diyanet işleri bakanlığından akıllara takılan tüm detaylar netlik kazandı.
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24 Mar 2022 - 16:48 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.