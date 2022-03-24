Yargı Dizisinden Yürekleri Titreten Ayrılık! Ceylin’in Ayaklarının Altından Dünya Kaydı Gitti! Öyle Bir Şey Yakaladı Ki; Ciğer Kalmadı!

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Yargı dizisi ekranlarda fırtınalar estirirken; hikayede seyirciye çok iyi bir şekilde işledi. Cinayetlerin ve şüphelerin hiç bitmediği Yargı dizisinde işler bir tık daha karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!