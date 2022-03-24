Yargı Dizisinden Yürekleri Titreten Ayrılık! Ceylin’in Ayaklarının Altından Dünya Kaydı Gitti! Öyle Bir Şey Yakaladı Ki; Ciğer Kalmadı!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da yürekleri tir tir titreten bir olay yaşandı! Ceylin’in ayaklarının altından dünya kayıp giderken; seyircilerde neye uğradığını şaşırdı. Babasının cinayete kurban gittiğini öğrenen Ceylin’in sahneleri ise ciğerleri söktü! Ceylin’in uğradığı diğer şoksa Çınar’dan geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Yargı dizisi ekranlarda fırtınalar estirirken; hikayede seyirciye çok iyi bir şekilde işledi. Cinayetlerin ve şüphelerin hiç bitmediği Yargı dizisinde işler bir tık daha karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.