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24 Mar 2022 - 23:56

Camdaki Kız Dizisinde Cana’nın Sonu Ortaya Çıktı! Öyle Bir İsim İpini Kesecek Ki, Seyirci Göbek Atacak! Sadece Birkaç Bölüm Sonra…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde ipler yerinden kopmaya başladı. Her bir oyuncunun yavaş yavaş sonu gelirken Cana karakterinin sonunun geldiği de görüldü! Öyle isim tarafından eceli gelecek ki, seyirci resmen göbek atacak. Sadece birkaç bölüm sonra ekranlara veda edeceği ön görülen Cana karakteri seyircileri büyük bir heyecana boğdu!