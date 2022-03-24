- 24 Mar 2022 - 23:56

Camdaki Kız Dizisinde Cana’nın Sonu Ortaya Çıktı! Öyle Bir İsim İpini Kesecek Ki, Seyirci Göbek Atacak! Sadece Birkaç Bölüm Sonra…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde ipler yerinden kopmaya başladı. Her bir oyuncunun yavaş yavaş sonu gelirken Cana karakterinin sonunun geldiği de görüldü! Öyle isim tarafından eceli gelecek ki, seyirci resmen göbek atacak. Sadece birkaç bölüm sonra ekranlara veda edeceği ön görülen Cana karakteri seyircileri büyük bir heyecana boğdu!

Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisi Perşembe akşamlarına deprem gibi düşüyor. Her bölümde heyecanı biraz daha artıran Camdaki Kız dizisinden Adil’in ölümü yürekleri yakıp yıkmıştı. Dikkatleri üzerine çeken Camdaki Kız dizisinde Cana’nın ne zaman diziden ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Mar 2022 - 23:56 Ankara- Yaşam

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