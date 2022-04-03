- 03 Nis 2022 - 04:50

A101 Market Ramazan Kolisi İndirim kampanyasını duyurdu! Ramazan Paketleri Fiyatı 99 TL, 119 TL'ye Düştü! İşte A101 Market Ramazan kolisi fiyatları 2022!

11 ayın sultanı, bin yıldan daha hayırlı ramazan için geri sayım başlamasıyla marketlerin harekete geçmesi bir oldu. Tüm marketler gibi A101 de ramazan kolisi hazırlayarak vatandaşların yanlarında oldu. Peki, 2022 A101 Ramazan kolisi paketinde neler var, kaç para?

Tüm Müslümanların büyük bir hasretle bekledikleri ramazan ayı için sayılı gün kala A101 ramazan kolisinde neler olacağını açıkladı. Fiyatlarından içeriğine kadar neler olduğu merak edilirken vatandaşların en uygun fiyatlar ile koli satın alarak ramazan ayında ne ihtiyaçları varsa sahip olmalarına yardımcı olunuyor.

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03 Nis 2022 - 04:50 - Gündem

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