Anasayfa/

Foto Galeri/

24 Mar 2022 - 23:56

Bergen Hakkında Şok Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki… “Öldükten Sonra Kıymete Bindi!” O İsim Açıkladı; Program Karıştı! Meğer…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bergen, filminin yapılmasıyla birlikte daha da çok konuşulmaya başlandı. Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu’nun başrollerinde olduğu Bergen filmi kısa sürede milyonlarca seyirciyi ağlatmıştı. Şimdi ise Bergen hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki, milyonlar “Öldükten sonra kıymete bindi” yorumlarında bulundu! O ismin açıklamaları programı ayağa kaldırdı! Peki, neler oluyor?