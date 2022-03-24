Bergen Hakkında Şok Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki… “Öldükten Sonra Kıymete Bindi!” O İsim Açıkladı; Program Karıştı! Meğer…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bergen, filminin yapılmasıyla birlikte daha da çok konuşulmaya başlandı. Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu’nun başrollerinde olduğu Bergen filmi kısa sürede milyonlarca seyirciyi ağlatmıştı. Şimdi ise Bergen hakkında öyle bir gerçek ortaya çıktı ki, milyonlar “Öldükten sonra kıymete bindi” yorumlarında bulundu! O ismin açıklamaları programı ayağa kaldırdı! Peki, neler oluyor?
Serenay Sarıkaya’nın hayat vereceği düşünülen Bergen filmi, Serenay Sarıkaya’nın iş takvimiyle çakışınca görevi Farah Zeynep Abdullah devralmıştı. Mükemmel oyunculuğunu konuşturan ve milyonları sinemaya yönlendiren Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu, Bergen’in acı dolu hayatını gözler önüne sermişlerdi. Bergen filmiyle yeniden milyonların dikkatini çeken usta sanatçı Bergen hakkında çıkan gerçekse şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.