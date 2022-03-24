- 24 Mar 2022 - 19:23 G: 24 Mar 2022 - 19:33

Survivor Ayşe Yarışmadan Çekildi! Sonuçlar İç Karatıcı Çıkınca; Düzce Bileti Alındı! Son 3 Günü 300 Bin Yıl Gibi… Acun Durduramıyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ipler gerildi. Ayşe Yüksel hayranlarını kahreden bir haber gelirken; yarışmacının Survivor’dan ayrıldığı gündemi salladı! Açıklanan sonuçlar iç karartıcı çıkınca Düzce bileti resmen alındı! Son 3 günü 300 bin yıl gelen Ayşe Yüksel, dengeleri değiştirdi. Yarışmacının önünde Acun Ilıcalı’nın bile duramadığı gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına tam 1,5 ay sonra katılan Ayşe Yüksel, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Yarışmada tökezleyen ama kendisini daha sonra toplayan Ayşe Yüksel rakiplerini ezip geçiyordu ama açıklanan sonuçlar her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Mar 2022 - 19:23 Ankara- Yaşam

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