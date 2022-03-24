Survivor Ayşe Yarışmadan Çekildi! Sonuçlar İç Karatıcı Çıkınca; Düzce Bileti Alındı! Son 3 Günü 300 Bin Yıl Gibi… Acun Durduramıyor!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ipler gerildi. Ayşe Yüksel hayranlarını kahreden bir haber gelirken; yarışmacının Survivor’dan ayrıldığı gündemi salladı! Açıklanan sonuçlar iç karartıcı çıkınca Düzce bileti resmen alındı! Son 3 günü 300 bin yıl gelen Ayşe Yüksel, dengeleri değiştirdi. Yarışmacının önünde Acun Ilıcalı’nın bile duramadığı gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına tam 1,5 ay sonra katılan Ayşe Yüksel, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Yarışmada tökezleyen ama kendisini daha sonra toplayan Ayşe Yüksel rakiplerini ezip geçiyordu ama açıklanan sonuçlar her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.