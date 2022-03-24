Survivor Ayşe Yarışmadan Çekildi! Sonuçlar İç Karatıcı Çıkınca; Düzce Bileti Alındı! Son 3 Günü 300 Bin Yıl Gibi… Acun Durduramıyor!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına tam 1,5 ay sonra katılan Ayşe Yüksel, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Yarışmada tökezleyen ama kendisini daha sonra toplayan Ayşe Yüksel rakiplerini ezip geçiyordu ama açıklanan sonuçlar her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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