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24 Mar 2022 - 19:48

Yasak Elma Dizisinden Kumru Ayrılıyor! “Kurtulduk Allah’ım!” Göbek Atılmaya Başlandı; Cansız Bedeni Gösterildi! Sosyal Medya Kaynıyor!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da gözlerin inanmayacağı bir veda yaşanacak. Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz’ın diziden çıkacağı gündeme gelince birçok kişi ise “Kurtulduk Allah’ım” yorumlarında bulundu! Göbek attıran bu iddia sonrasında Kumru’nun cansız bedenin görülmesi şok etti. İşte sosyal medyayı kaynatan Yasak Elma gelişmesi…