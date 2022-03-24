Yasak Elma Dizisinden Kumru Ayrılıyor! “Kurtulduk Allah’ım!” Göbek Atılmaya Başlandı; Cansız Bedeni Gösterildi! Sosyal Medya Kaynıyor!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da gözlerin inanmayacağı bir veda yaşanacak. Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz’ın diziden çıkacağı gündeme gelince birçok kişi ise “Kurtulduk Allah’ım” yorumlarında bulundu! Göbek attıran bu iddia sonrasında Kumru’nun cansız bedenin görülmesi şok etti. İşte sosyal medyayı kaynatan Yasak Elma gelişmesi…
Başrollerinde Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Şevval Sam ve Berk Oktay gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Yeni bölümde Yıldız’ın başına gelecekler merak edilirken; Kumru olayının patlaması şok etti!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.