- 24 Mar 2022 - 19:48 G: 24 Mar 2022 - 20:09

Yasak Elma Dizisinden Kumru Ayrılıyor! “Kurtulduk Allah’ım!” Göbek Atılmaya Başlandı; Cansız Bedeni Gösterildi! Sosyal Medya Kaynıyor!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da gözlerin inanmayacağı bir veda yaşanacak. Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz’ın diziden çıkacağı gündeme gelince birçok kişi ise “Kurtulduk Allah’ım” yorumlarında bulundu! Göbek attıran bu iddia sonrasında Kumru’nun cansız bedenin görülmesi şok etti. İşte sosyal medyayı kaynatan Yasak Elma gelişmesi…

Başrollerinde Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Şevval Sam ve Berk Oktay gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Yeni bölümde Yıldız’ın başına gelecekler merak edilirken; Kumru olayının patlaması şok etti!

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24 Mar 2022 - 19:48 Ankara- Yaşam

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