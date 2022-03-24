Şeker Fiyatları Neden Artıyor, Perde Arkasında Ne Var? Şeker Fiyatları Kaç Lira Oldu? Şekere Zam Gelecek Mi? İşte Ankara Şeker Fiyatları...

Ayçiçek yağı fiyatlarına gelen zamlar derken bu sefer de şekere gelen fahiş fiyat artışları gören herkesi şaşkına çevirdi.

Tam 14 günde üst üste gelen zamlardan sonra resmen şekerler %170 oranına yakın zam aldı. Kimse bu kadar artış geleceğini tahmin etmezdi. Şekerin fiyatlarının bu kadar hızlı artmasının altındaki perde arkası belli oldu. Bu kadarı da olmaz ama…

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