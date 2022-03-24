Şeker Fiyatları Neden Artıyor, Perde Arkasında Ne Var? Şeker Fiyatları Kaç Lira Oldu? Şekere Zam Gelecek Mi? İşte Ankara Şeker Fiyatları...
Toz şeker fiyatlarında meydana gelen fahiş fiyat artışlarının ana nedeni belli oldu. 14 günde ortalama olarak %170 oranına kadar zamlanan şekerlerin neden zamlandığı ortaya çıktı. Perde arkasında olan gerçekler şok üstüne şok oluşturdu. İşte, toz şeker ve fiyat artışındaki ana nedenler…
Ayçiçek yağı fiyatlarına gelen zamlar derken bu sefer de şekere gelen fahiş fiyat artışları gören herkesi şaşkına çevirdi.
Tam 14 günde üst üste gelen zamlardan sonra resmen şekerler %170 oranına yakın zam aldı. Kimse bu kadar artış geleceğini tahmin etmezdi. Şekerin fiyatlarının bu kadar hızlı artmasının altındaki perde arkası belli oldu. Bu kadarı da olmaz ama…
Devamı Diğer Sayfada!
24 Mar 2022 - 22:15 - Ekonomi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.