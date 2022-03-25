Müge Anlı’da Kritik Cinayet Çözüldü! Dursun Zehir’in Öldürüldüğü Öğrenen Torun Kerim Bekar Neden Güldü? Dursun Zehir’i Kim Öldürdü?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında o kritik soru herkesi şaşkına çevirdi. Herkesin merakla beklediği kan donduran anlar ortaya çıktı. Dursun Zehir’i torunu mu öldürdü, arkadaşları mı? Kim öldürdü?
5 ay önce kızıma gidiyorum diye evinden çıkan Dursun Zehir günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranıyordu. Fakat bugün öyle bir kilit soru ekranlarda yer aldı ki her şey teker teker çözülmeye başladı.
5 aydır Rize Trabzon arasında kayıp olduğu düşünülen Dursun Zehir’in öldürülerek gömüldüğü itiraf edildi. Kimse bu kadar kısa sürede bir itiraf beklemezken o kritik soru her şeyin detayını ortaya çıkardı.
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25 Mar 2022 - 12:37 - Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.