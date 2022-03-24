- 24 Mar 2022 - 22:54 G: 24 Mar 2022 - 22:57

Müge Anlı’da Kritik Soru Olayı Çözdü! Dursun Zehir’in Öldürüldüğü Öğrenen Torun Kerim Bekar Neden Güldü? Dursun Zehir’i Kim Öldürdü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında o kritik soru herkesi şaşkına çevirdi. Herkesin merakla beklediği kan donduran anlar ortaya çıktı. Dursun Zehir’i torunu mu öldürdü, arkadaşları mı? Kim öldürdü?

5 ay önce kızıma gidiyorum diye evinden çıkan Dursun Zehir günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranıyordu. Fakat bugün öyle bir kilit soru ekranlarda yer aldı ki her şey teker teker çözülmeye başladı.

5 aydır Rize Trabzon arasında kayıp olduğu düşünülen Dursun Zehir’in öldürülerek gömüldüğü itiraf edildi. Kimse bu kadar kısa sürede bir itiraf beklemezken o kritik soru her şeyin detayını ortaya çıkardı.

Devamı Diğer Sayfada!

24 Mar 2022 - 22:54 - Müge Anlı Haberleri

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