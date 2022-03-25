Esra Erol’da Şok Eden Kayıp Olayı Çözüldü! 6 Yaşındayken 24 Yıl Önce Terk Edilen Zihinsel ve Bedensel Engelli Burcu Bulundu!

ATV ekranlarında gündüz kuşağı programı olarak sevenlerinin karşısına çıkan Esra Erol’da bugün yine çok güzel bir olaya tanıklık etti.

Ekibi ile beraber verdikleri mücadelenin sonuna vardılar ve 24 yıl önce bir parkta kimsesiz bir şekilde terk edilen hem zihinsel hem de bedensel engelli Burcu’yu buldular. Burcu’nun yaşadığını öğrenen annesi gözyaşlarına hakim olamadı. Bu gerçek tüm Türkiye’yi bir anda mutlu etti.

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