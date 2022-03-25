- 25 Mar 2022 - 12:38 G: 25 Mar 2022 - 12:39

Esra Erol’da Şok Eden Kayıp Olayı Çözüldü! 6 Yaşındayken 24 Yıl Önce Terk Edilen Zihinsel ve Bedensel Engelli Burcu Bulundu!

ATV ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol’da da şok olay meydana geldi. 6 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli kızını 24 yıl önce parka bırakan, şimdi de Esra Erol’da programı ile arayan kadın sonunda kızını buldu. Burcu bulundu, tüm Türkiye sevinç çığlıklarına boğuldu. İşte, o anlar…

ATV ekranlarında gündüz kuşağı programı olarak sevenlerinin karşısına çıkan Esra Erol’da bugün yine çok güzel bir olaya tanıklık etti.

Ekibi ile beraber verdikleri mücadelenin sonuna vardılar ve 24 yıl önce bir parkta kimsesiz bir şekilde terk edilen hem zihinsel hem de bedensel engelli Burcu’yu buldular. Burcu’nun yaşadığını öğrenen annesi gözyaşlarına hakim olamadı. Bu gerçek tüm Türkiye’yi bir anda mutlu etti.

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25 Mar 2022 - 12:38 - Dizi Haberleri

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