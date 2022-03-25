- 25 Mar 2022 - 07:19 G: 25 Mar 2022 - 07:22

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 25 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 25 Mart 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 25 Mart 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Yeni bir güne başlamış olan Ankaralılar, bölgelerinde yaşanabilecek olan su kesintilerine karşı tedbir almak için hazırda bekliyor. Çalışmalarını sürdüren ASKİ ise, bugün için de Ankaralılara yönelik bir duyuru gerçekleştirmiş bulunuyor. Peki, ASKİ 25 Mart Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 25 Mart Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

25 Mar 2022 - 07:19 - Yaşam

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