Ankara Elektrik Kesintisi! 25 Mart 2022 Cuma Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 25 Mart 2022 Cuma Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Bugün 8 saat boyunca karanlığa bürünecek olan Ankara’da elektrik kesintilerinin etkili olacağı bölgeler Başkent EDAŞ tarafından açıklanmış bulunuyor. Bunun yanı sıra elektrik kesintilerinin ne zaman son bulacağını da bildirmiş olan Başkent EDAŞ, Ankaralılara sesleniyor. Peki, 25 Mart Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 25 Mart Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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