Survivor’da Atakan Elendi! Çağan Atakan Arslan Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Atakan Elendi Mi?

Televizyonların şimdilerde reyting rekortmeni yapımlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışması, gerçekleştirdiği SMS yarışları ile yarışmaya veda eden isimlerini belirlemeye başladı. Öte yandan yarışmanın popüler isimlerinden biri olan Çağan Atakan Arslan’ın birleşme partisine dahil olup olamayacağı da merak konusu haline geldi. Peki, Survivor’da Atakan elendi mi? Çağan Atakan Arslan eleme potasına girdi mi? SMS sıralaması ile Survivor'da Atakan elendi mi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...