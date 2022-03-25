Survivor’da Ayşe Elendi! Ayşe Yüksel Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Ayşe Elendi Mi?

TV8 ekranlarının sevilen yapımlarından biri haline gelmiş olan Survivor All Star 2022 yarışmasına yedeklerden dahil olan Ayşe Yüksel, sezona hızlı başladı. Diğer yarışmacılardan geç katılmasına rağmen, performans tablosunda kendisine iyi bir yer edinen Survivor All Star 2022 yarışmacısı Ayşe Yüksel, birleşme partisinden önce adada kalabilmek için SMS yarışına da dahil oldu. Peki, Survivor’da Ayşe elendi mi? Ayşe Yüksel eleme potasına girdi mi? SMS sıralaması ile Survivor'da Ayşe elendi mi? İşte, detaylar…

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