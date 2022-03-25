Survivor’da Ayşe Elendi! Ayşe Yüksel Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Ayşe Elendi Mi?
n Survivor All Star 2022 yarışmacısı Ayşe Yüksel, birleşme partisinden önce adada kalabilmek için SMS yarışına da dahil oldu. Peki, Survivor’da Ayşe ile ilgili durum ne? İşte Ayşe Yüksel ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
TV8 ekranlarının sevilen yapımlarından biri haline gelmiş olan Survivor All Star 2022 yarışmasına yedeklerden dahil olan Ayşe Yüksel, sezona hızlı başladı. Diğer yarışmacılardan geç katılmasına rağmen, performans tablosunda kendisine iyi bir yer edinen Survivor All Star 2022 yarışmacısı Ayşe Yüksel, birleşme partisinden önce adada kalabilmek için SMS yarışına da dahil oldu. Peki, Survivor’da Ayşe elendi mi? Ayşe Yüksel eleme potasına girdi mi? SMS sıralaması ile Survivor'da Ayşe elendi mi? İşte, detaylar…
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25 Mar 2022 - 07:33 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.