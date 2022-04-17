- 17 Nis 2022 - 01:12 G: 17 Nis 2022 - 01:13

Survivor’da Ayşe İçin Kötü Haber, Elendi Mi! Ayşe Yüksel Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Ayşe Elendi Mi?

Survivor All Star 2022 yarışmacısı Ayşe Yüksel, birleşme partisinden önce adada kalabilmek için SMS yarışına da dahil oldu. Peki, Survivor’da Ayşe ile ilgili durum ne? İşte Ayşe Yüksel ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

TV8 ekranlarının sevilen yapımlarından biri haline gelmiş olan Survivor All Star 2022 yarışmasına yedeklerden dahil olan Ayşe Yüksel, sezona hızlı başladı. Diğer yarışmacılardan geç katılmasına rağmen, performans tablosunda kendisine iyi bir yer edinen Survivor All Star 2022 yarışmacısı Ayşe Yüksel, birleşme partisinden önce adada kalabilmek için SMS yarışına da dahil oldu. Peki, Survivor’da Ayşe elendi mi? Ayşe Yüksel eleme potasına girdi mi? SMS sıralaması ile Survivor'da Ayşe elendi mi? İşte, detaylar…

17 Nisan 2022 Survivor 81. Bölüm de gönüllüler dokunulmazlık oyununu kaybetmesi nedeniyle oylama yapıldı. Oylama sonucu ikinci eleme potasına ve yokluk adasına giden isim AYŞE oldu.

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17 Nis 2022 - 01:12 - Survivor 2022

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